В эту субботу станут известны первые участники «Марафона талантов»

Съемки пройдут в Магнитогорске, Сатке, Кыштыме, Пласте и в селе Долгодеревенское.

Жители Челябинской области смогут заявить о себе на весь Южный Урал. Телеканал ОТВ запускает шестой сезон ежегодного фестиваля народного творчества «Марафон талантов».

Первый зональный этап в Магнитогорске прошел 7 августа. Тогда, чтобы принять участие в фестивале, приехали 30 коллективов из 9 районов области.

«Участники приезжали из Агаповского, Брединского, Варненского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского районов, а также из Локомотивного и Магнитогорского округов. Самый большой коллектив из 21 человек приехали из Чесмы на пяти автобусах с группой поддержки в 100 человек. Их сразу же отметила председатель жюри Оксана Громова», — рассказали в медиахолдинге ОТВ.

Кроме того, один из участников фестиваля настолько тронул всех присутствующих своим голосом, что после выступления, на сцену вышел его отец, чтобы высказать слова благодарности за сына.

Узнать кто еще покорил сердца жюри можно будет уже в эту субботу. 17 августа по 5 октября зрители смогут увидеть спецрепортажи со съёмок, а с 12 октября начнётся показ полноценных часовых серий концертов «Марафона Талантов», который закончится масштабным финалом фестиваля 21 декабря этого года.