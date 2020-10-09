Народный телепроект «Марафон талантов» стартует на ОТВ

Конкурсанты покажут свое мастерство уже в эту субботу.

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В субботу, 10 октября, на телеканале ОТВ состоится долгожданная премьера VII областного народного конкурса «Марафон талантов».

В этом году конкурсное жюри и съемочная группа побывают в таких городах, как Сатка, Пласт, Кыштым, Варна и Копейск. Сотни талантливых южноуральцев представят вокальные, танцевальные номера, цирковые этюды и выступления чтецов. В каждом городе жюри выберет 5 конкурсантов, которые смогут попасть в финал проекта и побороться за главный приз — 300 000 рублей.

Смотрите «Марафон талантов» в эфире телеканала ОТВ каждую субботу в 11:05.