В исторический музей Челябинска прибыли экспонаты из московского Кремля

Корреспондент Медиахолдинга ОТВ побывал на распаковке реликвий и пообщался с хранителями ценностей.

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В Исторический музей южноуральской столицы прибыли экспонаты из Кремлевского музея: личные вещи и предметы туалета царских детей. Букварь Алексея Михайловича, хоромные ковши Марии и Феодосии Алексеевн, кубки с пиров, а также уникальная икона «Спас нерукотворный», которую доставали во время объявления царевичей наследниками, — это и многое другое южноуральцы смогут увидеть на выставке уже пятого сентября.

«Когда старшему царскому сыну исполнялось 14 лет, совершалась торжественная церемония: 1 сентября из Верхоспасского собора двигалась процессия, совершался торжественный молебен на Соборной площади, и с этого момента царевича все подданные могли лицезреть, он был официально объявлен наследником престола», — рассказывает Мария Вилкова научный сотрудник музея Кремля, куратор выставки.

Транспортировались экспонаты из Москвы на автомобилях. При этом использовались стандартные материалы, позволяющие сохранить реликвии в целости и сохранности: поролон, микалента, специальная бумага, малярный скотч.

«Наша задача, задача людей, которые принимают участие в упаковке экспонатов, сохранить их во время транспортировки и минимизировать тряску и другие факторы, которые воздействуют на экспонаты во время перевозки», — отметил Вадим Яковлев, художник-реставратор Музеев Московского Кремля.

Выставка будет разделена на несколько разделов, которые посвящены разным периодам жизни царских наследников. Экспозиция пробудет в Челябинске до 8 декабря.