Челябинцы могут принять участие в проектировании велодорожек

Все идеи горожан принимает управление архитектуры города

В Челябинске активно взялись разрабатывать концепцию велоинфраструктуры. Очередной толчок теме дал Московский урбанистический форум. Губернатор Алексей Текслер, будучи участником форума, ради эксперимента проехал по улицам города на велосипеде. А после — поручил мэрии Челябинска разработать программу развития велосети. Губернатор отметил, что Челябинску не хватает безбарьерной среды, велодорожек, велопарковок и прочей инфраструктуры.





Поэтому управление архитектуры вместе с комитетом дорожного хозяйства сейчас готовят ТЗ для разработчиков концепции. Горожане-велосипедисты могут поделиться своими мыслями, идеями и пожеланиями через специальную форму «Чего хочет город» от КБ «Стрелка».

В прошлом году управление архитектуры уже проводило опрос среди велосипедистов, чтобы выяснить, какие районы особенно нуждаются в велодорожках.

Добавим, что в прошлом году власти Челябинска объявили, что в 2021—2022 годах запланированы велодорожки на ул. Бейвеля (почти 4 км), Маршала Чуйкова (1,5 км) и ул. 2-й Эльтонской, до Первого озера (800 м). А вице-мэр по городской среде Александр Егоров анонсировал более 100 новых велопарковок по всему городу. В апреле 2021 года должность Егорова упразднили.



На схеме «Стрелки» видно, какие велодорожки есть в городе, а какие — нужны

Напомним, в начале июля консалтинговое бюро «Стрелка» составило рейтинг велофрендли-городов-миллионников России. И Челябинск занял там восьмую строку. В городе обнаружили 56 улиц, которым остро не хватает велодорожек.