В Челябинске приступили к разработке стратегии развития городской велоинфраструктуры

Компания из Петербурга подготовит документ с веломаршрутами и картой велопарковок

В Челябинске начали разрабатывать стратегию развития велосипедной инфраструктуры. В итоге работы подготовят документ, куда включат схему развития веломаршрутов, карту установки велопарковок и рекомендации по содержанию и оснащению велосипедных дорожек.



«Документ позволит создать цельную сеть веломаршрутов, обеспечить безопасность всех участников движения, удовлетворить текущий и перспективный спрос на передвижения на велосипеде, а также средствах индивидуальной мобильности», — сообщают в управлении архитектуры Челябинска.

Составит документ бюро транспортного планирования OTS Lab. Компания из Санкт-Петербурга работает с 2018 года, гендиректор — Тимофей Волоцков. В 2021 году организация выиграла госконтракты на обследование пассажиропотоков в Ивановской области и разработку экономической модели общественного транспорта Сургута.

Опыт в подготовке велоинфраструктуры тоже есть: по проектам компании построили велосипедную полосу в Дагестане (протяженностью 3 км) и велодорожки в Мурманске. Также специалисты компании участвовали в подготовке «Руководства по созданию быстровозводимой велосипедной инфраструктуры» для администраций городов и чиновников.

Накануне в Челябинске прошла встреча рабочей группы проекта по подготовке стратегии. В нее вошли петербургские специалисты, представители городских ведомств, районных администраций и ГИБДД. На встрече участники согласовали цели и содержание стратегии.

В управлении архитектуры подчеркнули, что в ходе подготовки документа будут проведены онлайн-опросы и сборы предложений от жителей города. За этапами работы предлагают следить на отдельном сайте, который появится к началу февраля. Кроме того, опубликован график работы над проектом, судя по которому стратегию развития должны подготовить в марте 2022 года.





Напомним, что в 2021 году губернатор Алексей Текслер поручил мэрии Челябинска разработать программу развития велосети. После в городе появились первые пункты для самостоятельного ремонта велосипедов.