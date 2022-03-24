В Детской филармонии Челябинска прошел гала-концерт победителей конкурса «Новые имена»

Дипломы из рук Дениса Мацуева получили семь юных музыкантов

В четверг, 24 марта, в Детской филармонии Челябинска состоялся гала-концерт победителей конкурса «Новые имена». Семь юных стипендиатов из Челябинской области исполнили на сцене классические произведения. Поздравить ребят и лично вручить им дипломы приехал пианист Денис Мацуев.



«Я никогда не забуду тот день, когда сам получил стипендию в Иркутске. Помню, бежал после футбола, был ответственный матч, я забил решающий гол! Но папа меня убедил зайти в нашу филармонию и сыграть две прелюдии Рахманинова и джазовую импровизацию собственного сочинения. Я получил стипендию. Тогда не осознавал важности момента, хотя именно с него все сумасшествие и началось. „Новые имена“ — не просто способные дети. Это наше достояние, наше будущее. Вы приняты в нашу семью, это ко многому обязывает», — сказал Денис Мацуев.





Для участия в конкурсе подавали заявки музыканты от шести до шестнадцати лет со всей области. Как рассказывает общественный деятель Ирина Текслер, в первом туре приняли участие 314 исполнителей.

«Заявки подали ребята из 30 городов и поселков Южного Урала. Я сердечно благодарю вице-президента фонда „Новые имена“ Александра Петросяна. Он вместе с жюри принял решение, что у нас в Челябинской области будет семь стипендиатов. Это рекордное количество для региона», — рассказывает Ирина Текслер.





Среди семи стипендиатов — Лев Камаев (Детская школа искусств № 1, Челябинск), Варвара Грабарук (ДШИ № 2, Миасс), Илья Кравцов (Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского), Фатхулла Ильясов (Детская школа искусств № 8, Челябинск), а также воспитанники ЮурГИИ им. П. И. Чайковского Арсений Лис, Ильяс Идирисов и Джеймс Фролов.





Денис Мацуев обратился к скрипачу Арсению Лису с вопросом, передал ли тот от него привет соседям. Пианист с мировой известностью в апреле 2021 года вступился за юного музыканта, которому соседи мешали заниматься. Арсений ответил, что все хорошо.





Денис Мацуев был так впечатлен выступлением Детского симфонического оркестра на сцене новой Детской филармонии, что экспромтом предложил ребятам на следующий год на «Новых именах» выступить вместе.