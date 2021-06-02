После вмешательства Дениса Мацуева соседи юного скрипача переехали

Их исчезновение было таинственным. Арсений Лис записал видеообращение к знаменитому пианисту и Ирине Текслер

Девятилетний Арсений Лис и Денис Мацуев встретились на сцене Челябинской филармонии в апреле 2021 года в рамках ежегодного фестиваля «Денис Мацуев представляет». Их встреча была организована супругой губернатора Челябинской области Ириной Текслер. Знаменитый музыкант выслушал юного коллегу и перед камерами обратился к его соседям с просьбой проявить терпение и не мешать учиться играть на скрипке. Через некоторое время мы созвонились с мамой Арсения Марией Лис, чтобы узнать, что изменилось в их жизни.





«Когда нам помог сам Денис Леонидович Мацуев, от этих вредных соседей и след простыл!» — так кратко описал ситуацию Арсений.

Выяснилось, что соседи, из-за которых мальчик не мог заниматься, уехали буквально в считаные дни после встречи. В один прекрасный день занятия Арсения никто не нарушил, из-за стены не последовало резких посторонних звуков. Семья Лис очень удивилась этой тишине. А потом начали происходить странные вещи.

«Мужу стали приходить по 500-600-800 СМС за ночь: „Вы зарегистрированы на таком-то сайте“, „Подтвердите свою регистрацию“... еще на десяти сайтах, в общем, полная ерунда. Муж оставлял соседям свой номер телефона, когда мы еще надеялись договориться. Кроме того, к нам три недели подряд по пятницам и субботам в два-три часа ночи приезжало такси. Звонили в домофон, даже поднимались в квартиру: „Здравствуйте, мы вас ждем, спускайтесь. На ваш адрес оформлен заказ“. Причем, заказ был оплачен. Но мы никаких такси не вызывали. И еще была масса звонков с неизвестных номеров»,— рассказывает Мария Лис.

Спустя какое-то время звонки прекратились, и внезапные ночные такси приезжать перестали. В квартиру въехали новые соседи — молодые люди, которым музыкальные занятия Арсения не мешают, а если и мешают, то ребята проявляют терпение и такт.

Мария Лис, убеждена, что без вмешательства областных властей и Ирины Текслер эту ситуацию разрешить было невозможно. Кроме того, что соседи, заслышав скрипку, включали на полную мощь рэп, они однажды вызвали в квартиру семьи Лис службу опеки. Надзорные органы пришли проверить, в каких условиях живет ребенок, «над которым издеваются, истязают, заставляют заниматься на скрипке и не кормят» — такова была суть поступившего обращения. Служба опеки проверила не только количество предметов мебели в детской, но и содержимое холодильника.



«Этой войне не было конца. Мы не видели никакого выхода. Инструмент сложный. И думаешь иной раз, а надо ли вообще все это... Такая проблема буквально у всех юных скрипачей, я очень много знаю подобных историй. Детям мешают заниматься: и стучат, и устраивают разборки. Может, наш пример кому-то поможет, соседи станут более терпимо относиться к ребятам. Ведь все знаменитые музыканты когда-то были учениками музыкальной школы, маленькими мальчиками, которые разучивали этюды по три часа»,— подчеркивает Мария Лис.















Мария отметила, что даже сейчас, когда Арсений начинает заниматься, а ребята через стенку просто фоном включают свою музыку, мальчик говорит, успокаивая сам себя: «Нет, они не мешают. Они просто отдыхают, с работы пришли».



«Моя мечта — выучить любимое произведение, каприз № 24 Никколо Паганини. Я сам его выбрал. Я посмотрел фильм „Никколо Паганини“ и решил: значит так, я буду играть этот каприз. Просто надо его очень долго и упорно разучивать, тогда все получится. Никаких сложностей», — рассказывает Арсений.

Арсений Лис поблагодарил Дениса Мацуева и Ирину Текслер за то, что они помогли ему продолжать занятия, и выразил надежду сыграть когда-нибудь для них его любимый концерт композитора Феликса Мендельсона.