На челябинском предприятии разработали аналог импортных контакторов для электротранспорта

Устройство создали на НПО «Электромашина»

На челябинском предприятии АО «НПО „Электромашина“» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») разработали быстродействующий электромагнитный контактор. Устройство устанавливают в трамваи, троллейбусы, электробусы, электровозы. Испытания показали, что характеристики челябинского контактора выше, чем у западных аналогов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Раньше электромагнитные контакторы выпускались исключительно за границей и поставлялись в интересах РЖД. Мы же своими силами полностью заместили этот продукт, и теперь он на 100% состоит из отечественных элементов. У нашей разработки множество преимуществ перед иностранными аналогами. Так, например, импортным выключателям для размыкания требуется дополнительный импульс, у нашего это происходит в штатном режиме», — отмечает директор по стратегическому и инновационному развитию НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин.

Главная функция контактора — защита электрооборудования на транспорте. Суть его работы — раскоммутация аварийных токов. Чтобы реализовать свой проект, инженеры «Электромашины» создали схему соединения ответственных элементов. Заявка на регистрацию патента на это техническое решение была подана еще в 2021 году. Каждое изделие проходит полный цикл испытаний на базе собственного центра предприятия.

«Такое реальное, стопроцентное импортозамещение в транспортной сфере очень важно для каждого, ведь все мы пользуемся и услугами железнодорожных перевозчиков, и городским общественным транспортом. Контакторы, которые начинает производить завод, — критически важная часть электромашин. И то, на каком высочайшем уровне она сделана, говорит о том, что челябинское предприятие готово полностью взять на себя производство данного продукта. Я так уверен в этом, потому что наш фонд давно и очень плотно сотрудничает с „Электромашиной“. Они получали у нас финансовую поддержку как участники промышленного кластера, брали льготный заем ФРП на модернизацию оборудования, планируют вступить в нацпроект „Производительность труда“, а сейчас активно включились в процессы импортозамещения», — говорит директор регионального фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Серийное производство контакторов «Электромашина» начнет уже этим летом. На данный момент специальная модификация контакторов для поездов прошла все испытания. Весной южноуральскими комплектующими начнут оснащать вагоны локомотивов. Для общественного транспорта оборудование сейчас дорабатывают.

