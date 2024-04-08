В Челябинской области стартует фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

Он будет посвящен памяти челябинского дирижера Адика Абдурахманова

На Южном Урале сегодня, 8 апреля, стартует XIII Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». В этом году он будет посвящен памяти основателя Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова, скоропостижно скончавшегося в феврале 2024 года.

Откроется фестиваль гала-концертом в Челябинске: на сцену зала имени Сергея Прокофьева выйдут художественный руководитель фестиваля народный артист России Денис Мацуев (фортепиано, Москва) и Государственный симфонический оркестр Челябинской области. За дирижерским пультом — лауреат I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова Иван Никифорчин. Солисты — Стефания Поспехина (скрипка), Борислав Струлев (виолончель), Семен Саломатников (труба), Лев Бакиров (фортепиано). Музыканты исполнят произведения Чайковского, Азарашвили, Рахманинова, Арбана, Сен-Санса, Прокофьева.

В этом году, помимо Челябинска, артистам будут рукоплескать в Магнитогорске, Озерске, Троицке и Миассе.

Традиционной страницей фестиваля станет концерт стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой и Детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии Челябинской области. В большом гала-концерте «Новых имен» одаренные воспитанники фонда от 7 до 17 лет покажут свои первые творческие достижения.