Ученики студии мультипликации «Звездочка» при школе № 2 в Катав-Ивановске сняли мультфильм о старце Игнатии, жившем, по легендам, в Игнатьевской пещере в Челябинской области.
Премьера мультфильма состоялась в актовом зале школы. В ближайшее время мультфильм презентуют в социальных сетях.
Проект мультика стал реальностью, когда в августе 2022 года руководитель студии Елена Хохлова получила губернаторский грант от Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.
На эти деньги получилось приобрести необходимое оборудование для съемки пластилиновых мультфильмов и свозить участников студии на экскурсию в пещерный град, в пещеры Колокольную и Майскую. Там детям и рассказали о наскальных рисунках, загадках памятника природы и старце Игнатии, который, по преданию, жил в Игнатьевской пещере в XIX веке.
Так что будущий мультфильм решили посвятить старцу Игнатию и пещерам. Через эту историю дети рассчитывают привлечь внимание ко всему археолого-историческому памятнику федерального значения близ Серпиевки.
Несколько месяцев юные мультипликаторы прописывали сценарий мультфильма, лепили фигурки, создавали фоны для съемок, записывали и перезаписывали озвучку.
Работа над краеведческим мультфильмом шла более 9 месяцев! За это время мультипликаторы научились многим техникам производства пластилиновых мультфильмов, а еще узнали много нового о родном крае и Урале в целом.
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