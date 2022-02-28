В Челябинской области отменят с 1 марта QR-коды в магазины и ТРК

Губернатор Алексей Текслер отметил улучшение эпидситуации

В Челябинской области отменят ряд коронавирусных ограничений. Об этом на аппаратном совещании заявил губернатор Алексей Текслер. Послабление последует с 1 марта из-за улучшения эпидситуации в регионе: QR-коды отменяют при входе в магазины, торгово-развлекательные центры, сообщает пресс-служба правительства региона.



Так, отменяются QR-коды для посещения торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров; для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха. Свободный вход с завтрашнего дня и в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны.

Однако действие QR-кодов сохраняется в некоторых случаях. Речь идет о посещении культурных и спортивных мероприятий. Но снимается ограничение по числу присутствующих на них.

«С 1 марта, в связи с улучшением эпидситуации, принимаются следующие решения: первое, отменяется использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания. Действие QR-кодов сохраняется только при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по проценту заполнения таких мероприятий. Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников», — сказал губернатор.

Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.