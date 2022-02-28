Челябинский хоккейный клуб «Трактор» снимает ограничение по проценту заполнения Ледовой арены имени Валерия Белоусова. Уже завтра, 1 марта, пройдет первый матч плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В Челябинской области отменят ряд коронавирусных ограничений. Об этом на аппаратном совещании заявил губернатор Алексей Текслер. Послабление последует с 1 марта из-за улучшения эпидситуации в регионе. Таким образом, завтра ледовая Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова на матче «Трактора» против «Нефтехимика» может быть полностью заполнена.

Стоимость билетов на первый раунд плей-офф Кубка Гагарина — от 650 до 1500 рублей (в зависимости от сектора). Но владельцы сезонных абонементов смогут посетить домашние матчи в первом раунде плей‑офф с сохранением своего места.

Отметим, что вход на игры при наличии билета или абонемента будет возможен только в маске. На каждом входе у болельщиков будут проверять температуру, и если показатель будет 37+, то попасть на матч не удастся.