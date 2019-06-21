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/ 27-й Бажовский фестиваль стартовал в Челябинской области

27-й Бажовский фестиваль стартовал в Челябинской области

«Бажовка» продлится с 21 по 23 июня.
сегодня в 12:44
  |  Культура

Всеросийский Бажовский фестиваль проходит в Челябинской области уже в 27-ой раз. В этом году гости и участники проведут свои выходные вблизи села Демарино Пластовского района. «Бажовка» продолжает быть самым успешным региональным ивентом этого лета и ежегодно набирает около 5 тысяч участников и 30 тысяч гостей.

Место мероприятия приглянулось гостям еще в прошлый год. Удачная локация вмещает в себя больше 25 тысяч человек: палаточный городок для гостей, ярмарку мастеров, сцены для песен и танцев более чем для 20 концертных программ на 4 сценических площадках.

В этом году можно будет услышать такие музыкальные коллективы, как Государственный русский оркестр «Малахит», ВИА «Ариэль», духовой оркестр Stadtkapelle Wangen, московскую группу «ЯКРУНА».

Также на 27-ом Бажовском фестивале можно будет увидеть костюмные комплексы начала XIX-XX веков. Все экспонаты собраны в этнографических экспедициях в разных регионах России.

Впервые в этом году участие в Бажовском фестивале в качестве эксперта многонационального конкурса красоты «Малахитовые смотрины» примет член Международной федерации художников Сергей Глебушкин. — сообщили организаторы фестиваля редакции «Первый областной».

На фестивале будут представлены товары ручной работы более чем от двух тысяч продавцов, которые съехались со всей России. В «народной» ярмарке можно будет поучаствовать не только как покупатель, но и как участник. Например, узнать, как работает кузнец, или стать на время гончарным мастером, заняться рукоделием и обучиться лоскутному шитью. В прошлом году на ярмарке продавались товары более чем из 25 регионов России.

Также гостей ожидает продуктовая ярмарка с готовыми блюдами национальной кухни. На ярмарке «Калашный ряд» будут представлены блюда традиционной кухни народов Южного Урала.

В рамках «Бажовки» пройдет и Банный фестиваль. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по самопарению и парению других под руководством учеников Академии Банного Дела.

Для удобства жителей Челябинска, Южноуральска и Троицка организованы автобусы-трансферы «Бажовский экспресс», на которых можно добраться до места проведения мероприятия.

Фестиваль продлится с 21 по 23 июня.


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