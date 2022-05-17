Репертуар муниципальных кинотеатров Челябинской области пополнится игровыми и документальными фильмами российского и иностранного производства. Прокатные удостоверения для этого закупает областной киноцентр им. Герасимова. Об этом сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
«В нашей области при домах культуры и других подходящих площадках организовано 68 муниципальных кинотеатров с самым современным оборудованием. Их репертуар наполняется с помощью киноцентра им. Герасимова. Они закупают права на прокат не кассовых, но нужных, важных, полезных фильмов. Это игровое и документальное кино, а билеты на сеансы очень доступны — в пределах ста рублей. Как знать, может, санкции в сфере проката помогут нам развивать свое российское кино», — поделился Алексей Бетехтин.
Напомним, недавно во всех муниципальных кинотеатрах области бесплатно показывали документальный фильм «Аркаим. Колесница времени», посвященный открытию южноуральских археологов. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Коммерческие площадки будут справляться с репертуарной проблемой самостоятельно. Причем, как стало известно изданию «Ведомости», частный бизнес не сможет получить поддержку ни на региональном, ни на федеральном уровне.
Напомним, в апреле представители киноиндустрии попросили выделить им 6,5 млрд рублей — эти деньги нужны, чтобы восполнить потери от ухода из России голливудских студий. Иначе часть кинотеатров будет вынуждена закрыться. В Челябинской области прецедент уже есть — в Златоусте закрылся кинотеатр «Космос».
Ранее было объявлено, что с 1 июня в кинотеатрах России будут выпущены в прокат отреставрированные фильмы студии «Союзмультфильм». На большом экране покажут «Приключения Буратино», «Тайну третьей планеты» и «Чиполлино».
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