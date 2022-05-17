В Челябинской области поддержат муниципальные кинотеатры

Коммерческие площадки будут справляться с кризисом самостоятельно

«В нашей области при домах культуры и других подходящих площадках организовано 68 муниципальных кинотеатров с самым современным оборудованием. Их репертуар наполняется с помощью киноцентра им. Герасимова. Они закупают права на прокат не кассовых, но нужных, важных, полезных фильмов. Это игровое и документальное кино, а билеты на сеансы очень доступны — в пределах ста рублей. Как знать, может, санкции в сфере проката помогут нам развивать свое российское кино»,

— поделился Алексей Бетехтин.