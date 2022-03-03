«Отрасль кинопоказа в стране может быть ликвидирована»

Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась к председателю правительства РФ

Ассоциация владельцев кинотеатров России призвала Министерство культуры и Фонд кино разработать программу поддержки проката отечественного кино. Из-за отмены премьер зарубежных фильмов кинотеатры страны могут потерять 80% выручки. Об этом Ассоциация владельцев кинотеатров сообщила в своем официальном письме.



В России нет аналогов западному кинооборудованию, поставки которого прекращены. Необходимы импортные лампы для проекторов, в России такие не производят.

«В условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций ряда государств в отношении Российской Федерации, в том числе и напрямую касающихся кинотеатров, высока вероятность ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране», — считают в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Авторы письма обратились к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину с предложением выделить кинотеатрам субсидии.

«В сложившихся условиях продюсерам, дистрибьюторам российского кино и кинотеатрам необходимо действовать совместно и грамотно распределить выпуск отечественных фильмов в 2022 году, чтобы удовлетворить запросы зрителей в разных жанрах и зрелищности кинофильмов», — заявили кинопрокатчики.

Ассоциация владельцев кинотеатров — крупнейшее профессиональное объединение в киноиндустрии России, в нем состоят владельцы 700 кинотеатров по всей стране, в том числе челябинские «Мягкие кинотеатры», сети «Синемапарк» и «Киномакс».