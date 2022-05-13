В челябинских кинотеатрах покажут советские мультфильмы

На больших экранах выйдет отреставрированная версия «Тайны третьей планеты» и не только

С 1 июня в расписании кинотеатров появятся советские мультфильмы. Отреставрированные ленты «Приключения Буратино», «Тайна третьей планеты» и «Чиполлино» киностудии «Союзмультфильм» максимально подготовили под большие экраны и современные мультимедийные системы. Мультипликационные фильмы пополнят изрядно поскудневшую афишу не только челябинских, но и всех российских кинотеатров.

Сначала, 1 июня, на экран выйдет мультик «Приключения Буратино». Релиз «Чиполлино» назначен на 9 июня, а «Тайна третьей планеты» — на 16 июня.

Добавим, что с момента, как в России прекратили прокат голливудских новинок, треть российских кинотеатров вынуждена была закрыться. Например, златоустовский кинотеатр «Космос» официально закрылся именно из-за международных ограничений.

Ранее Александр Одольский, директор КРК «Мегаполис», уже высказывался в адрес идеи повторять на больших экранах культовые фильмы и мультфильмы российского производства.

«Повтор отечественных хитов «Брат», «Бумер», про богатырей и так далее — это хорошая идея. Люди ходят их смотреть по второму и третьему разу, это позволяет нам сводить концы с концами. Но кардинально ситуацию это не исправит. Кризис идет уже пару лет, и непонятно, когда он закончится. Российское кино не сможет заменить западное — у нас просто нет столько новых фильмов», — уверен Александр Одольский.