Театр «Манекен» в Челябинске отметил 60‑летие

Юбилярам вручили грамоты, фонарь и куклу‑манекен

Челябинскому театру «Манекен» 1 апреля 2023 года исполнилось 60 лет. Особым гостем торжества был режиссер и основатель театра Анатолий Морозов, приехавший в Челябинск из Санкт-Петербурга, где живет уже очень давно. К юбилею «Манекена» была приурочена и премьера спектакля «Дни Савелия» в его постановке. Премьерные показы состоялись 30, 31 марта и 1 апреля.

Анатолию Морозову вручили одну из двух специально сделанных позолоченных статуэток «Манекена» (вторую получил художественный руководитель Юрий Бобков). 86-летний Анатолий Морозов поднялся на сцену и тихим голосом сказал:

«Моя глубокая благодарность и мой поклон тем, кто был с нами все эти годы. Тем, кто ушел. Это вам посвящается сегодняшний спектакль „Дни Савелия“. И моя искренняя благодарность тем, кто сегодня в театре, тем, кто подхватил наше дело и сохранил „Манекен“».

Актеры, гримеры, контролеры билетов, монтировщики сцены, художники, костюмеры, звукооператоры, директор и гардеробщицы театра были удостоены благодарственных писем и грамот от Законодательного собрания области, министерства культуры Челябинской области, администрации Челябинска, городской думы, Союза театральных деятелей Челябинской области.

Главный режиссер Театра кукол имени Вольховского Александр Борок напомнил присутствующим, что именно на сцене челябинского Театра кукол защищал свой дипломный спектакль «Из жизни насекомых» выпускник Щукинского училища Юрий Бобков. И 15 апреля в Театре кукол состоится кинопоказ этого спектакля, где лично он, Александр Борок, играл Сверчка.

Директор Театра кукол Елена Ильченко и главный режиссер Александр Борок вручают юбилярам куклу Манекена

«Я приехал в Челябинск в начале 1980-х, и первый спектакль „Манекена“, который я увидел, был „Наш городок“. В подвальчике. Актеры работали у нас на коленях — нос к носу со зрителем. И главное, я им верил. Они не играли, они жили. Как и должно быть в настоящем театре. Прекрасно было тогда, и, надеюсь, они не утратили это мастерство. Один из прекрасных примеров, когда театр из так называемой самодеятельности вырос в профессиональный, из подвальчика переехал в такое просторное историческое здание. Возможно, единственный пример во всей России», — сказал Первому областному информагентству Александр Борок.

Бодрой спортивной походкой буквально взбежал на сцену экс-глава города Вячеслав Тарасов.

«Два явления времен моей юности в ЧПИ до сих пор остаются в сердце. Это ректор Мельников и СТЭМ. СТЭМ меня поразил. Я долго не мог понять, как это, студенческий театр? Студенты должны учиться, да еще факультеты какие сложные: энергофак, ДПА, автотракторный — и вдруг театр? Я, человек не театральный, скорее спортивный, был поражен. Это театр-патриот. Помните попытку рейдерского захвата этого помещения в 2009 году? Я чуть от горя не умер, когда подумал: а вдруг отберут? Но выстояли! Это патриоты своего дела. Поэтому зрители им так верят. Я вас всех люблю!» — признался Тарасов.

Ольга Пона, художественный руководитель Челябинского театра современного танца, вспоминает:

«1976 год. Актеры „Манекена“ были для нас звездами Голливуда, богами и полубогами. Я видела, как они выпускали спектакль „Две стрелы“, „Сорок первый“, где играл Юрий Бобков и божественная Наташа Гончарова, „Чайка по имени Джонатан Ливингстон“… Помню молодого кудрявого Сашу Березина (ныне директор театра «Манекен»), его жену Ирину в длинном желтом вязаном шарфе: когда она летела на репетицию, мы все, дети из танцевального, прилипали к стенкам. Это были наши кумиры! Это же не легенда, а сущая правда, что Михаил Ульянов сидел на приставном стульчике, потому что ему не хватило места на спектакле в Москве. Это было время, когда был взрыв любительского искусства в ЧПИ, необыкновенное время. Видимо, такой импульс, такой толчок им дан при рождении, такая собралась команда талантливых людей, преданных своему делу, буквально фанатиков, что они уцелели».

Главный режиссер Челябинского Молодежного театра Иван Миневцев подарил юбилярам туристический фонарь.

«Я помню, что первый раз услышал о челябинском «Манекене», еще когда учился в ГИТИСе: был скандал, что театр хотят лишить здания, и за них вступилась вся театральная общественность. Так я узнал, что это один из выдающихся театров в Челябинске. И он действительно был и остается очень важным местом культурной силы города», — отметил Иван Миневцев.

По-своему вспоминает о «Манекене» ведущий актер театра, ныне руководитель «Театрального пространства свободы» Алексей Тетюев:

«Я когда поступал, переволновался так, что чуть в обморок не упал. Я к тому времени закончил ПТУ № 19 по специальностям „ювелир“ и „повар“. Пришел на прослушивание в спортивной мастерке, обыкновенный гопник из Ленинского района, бредил тогда русским роком… Я же не знал, что может быть такой театр: без сцены, без окон, без кулис, без занавеса. Что можно вот так играть просто в подвальчике. Тот „Манекен“ во мне навсегда, он меня перевернул. Это самое лучшее, что можно делать в театре в принципе. Это моя родина. И тот дух свободного творчества, который всегда был духом „Манекена“, я считаю главным во всем, что я делаю сам сейчас».

Анатолий Морозов и его жена Виктория в зале кинотеатра имени Пушкина

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