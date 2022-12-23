Открытие ледового городка в центре Челябинска, запланированное на понедельник, 26 декабря, откладывается. Об этом сообщает городская администрация.

«За последнюю неделю уже второй раз в Челябинске дневная температура воздуха повышается до плюсовых отметок. В связи с этим открытие главного ледового городка на площади Революции переносится», — сообщается в релизе мэрии города.

Новая дата — 28 декабря, 18:00. 

В этот же день на площади Революции начнет работу и Дом Деда Мороза — это традиционный новогодний проект ОТВ. Здесь дети смогут рассказать стихотворение или спеть песню Деду Морозу и получить сладкий подарок. Вход для всех посетителей свободный, в порядке очереди.