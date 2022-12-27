В Челябинске открылся рестобар «Оптимисты»

Новое заведение на Кировке принадлежит холдингу «Мегаполис»

«Сам формат мы бы определили точнее как гастробар, а не пиццерия. „Оптимисты“ — это про скоротать вечер в приятной компании друзей с бутылочкой вина и вкусными закусками недели, а не про фастфуд, с которым часто ассоциируется пиццерия»,

уточнил Александр Одольский ИА «Первое областное».

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске, в одной двери с Pretty Betty открылся новый рестобар «Оптимисты». Ранее на этом месте был суши-бар «Дзедо». Формат себя исчерпал, и в «Мегаполисе» решили открыть что-то принципиально новое. Директор холдинга Александр Одольский концепцию определил как «пицца и вино».И снаружи и изнутри барчик получился красивым. Панорамные окна с видом на Кировку сияют огоньками новогодней иллюминации. С улицы постаралась городская администрация, изнутри — декораторы холдинга. У входа стоят розовые елочки (в прошлые годы, кстати, они тоже были розовые). Впечатление чуть портит бывший летник «Дзедо», скупо украшенный гирляндой. Pretty Betty прямо, а нам налево, в узкий коридор мимо еще одной елочки.Новый бар оформлен в тренде: общий высокий стол-стойка, несколько небольших столиков с плюшевыми креслами, винный шкафчик, дизайнерские светильники и рабочая барная зона, выкрашенная в роскошный цвет бургунди. И знаете, сразу как-то захотелось вина.Но у меня всего полчаса и ребенок на руке висит. Формат «Оптимистов» недетский: здесь нет игровой или детского меню. Зато есть раскраски и стакан с карандашами — уже прекрасно! Вдвойне прекрасно, что официант Вадим быстро оценил ситуацию и распечатки с героями мультфильмов появились на столе едва ли не быстрее меню.В заведении пусто: кроме нас «гуляет» небольшая компания подружек. Им внимание официанта приятно, они тщательно расспрашивают сотрудника о той или иной позиции из меню, просят совета по выбору вина. Вадим даже вынужденно садится на ступеньку возле столика, чтобы провести быстрый ликбез.В нашем заказе ничего изысканного: пицца с грушей и дорблю (сладкое детям, плесневелое — взрослым, за 590 рублей) и горячий чай с манго и малиной (390 рублей). Пицце посвящен первый разворот меню. В заведении делают классическую, на тонком тесте, и римскую, с толстой корочкой. Мясные, сырные, вегетарианские варианты. Из необычного разве что фисташки в пицце с салями.Ребенок сосредоточенно закрашивает посуду из «Золушки» в розовый, а я углубляюсь в меню. Карта составлена очень соблазнительно. Есть салат со страчателлой и хурмой (370 рублей), запеченный батат (290 рублей) и камамбер (620 рублей), морепродукты, стейк из капусты и даже рамен. Под блюда подобрана и винная карта. Коллекция популярных марок из Италии, Испании, Чили и Германии, грузинские и российские игристые и тихие вина. Отдельным пунктом в меню идут фруктовые крепкие напитки: вишневое (более терпкое) и ежевичное (более сладкое) вина привозят из Сербии специально для «Оптимистов». Порция в бокале — 125 мл, средняя цена 230 рублей. В некоторых случаях выгоднее брать сразу бутылку.На столе появляется пицца. Пухленькая, румяная, корочка в одном месте даже чуть припеклась. В сыре тонут несколько веточек тимьяна, и Вадим уточняет, что их можно не доставать, а съесть. Густая начинка с терпким сочетанием сыра и сладкой груши буквально тает. Пышная корочка помогает справляться с тягучим сыром — прекрасно!Чайное сочетание манго и малины оказалось кислым. Вадим предложил сахар, а я предложила выловить плавающий внутри грейпфрут (зачем?!).На прощание нам досталась пара открыток с заядлыми оптимистами — актерами голливудского кино. Почтовые открытки прикрепляют к счету и добавляют в пакет с едой, которую вы уносите с собой. В нашей коллекции теперь Адам Сэндлер и красавчик Сэм Клафлин. И очень надо добавить сюда Лео Ди Каприо, Брэдли Купера и настоящего оптимиста Мэттью Макконахи.