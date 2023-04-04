В Молодежном театре 13—16 апреля состоится финал международного конкурса новой драматургии «Ремарка». На площадке Молодежного театра соберутся драматурги — авторы лучших пьес, режиссеры и театральные критики.
Главными событиями четырехдневного марафона станут читки пьес-победителей. Каждую читку готовит режиссер. В проекте участвует труппа Молодежного театра и приглашенные режиссеры из других театров города. Будут и специальные гости из Озерска.
«Здорово, что на время финала „Ремарки“ Челябинск станет центром современной драматургии. По моему мнению, проведение конкурса драматургии именно в региональном театре, такая децентрализация — самая правильная конструкция. Для региона очень важно получать срез современной драматургии, срез мыслей авторов. Современная драматургия — она же про реальность, поэтому и зрителям, и актерам, и режиссерам необходимо с ней знакомиться», — отмечает Иван Миневцев, режиссер Молодежного театра.
В расписании читок — 12 пьес. Это лучшие пьесы в трех номинациях: «Большая ремарка» (пьесы для взрослых), «Маленькая ремарка» (пьесы для детей), «Выбор региона» (пьесы, выбранные челябинскими экспертами). Среди тем — культ успешности и амбициозные родители, ответственность за ближних, судьбы животных в приютах и даже смерть. Кроме того, запланированы лекции о саунд-драме (13 апреля) и о темах пьес для подростков (14 апреля). И два открытых разговора: о театре и подростках (15 апреля), а также о современной драматургии и современном театре (16 апреля).
Запись на читки и лекции уже открыта, успевайте занять место! Попасть на мероприятия в рамках «Ремарки» можно бесплатно, возрастное ограничение 12+.
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