В марте Челябинский Молодежный театр покажет «Олесю» по повести Куприна

Спектакль ставит режиссер Аскар Галимов

Молодежный театр Челябинска готовится к весенним премьерам. Через месяц, 7 марта, артисты представят новый спектакль «Олеся» (12+) по мотивам произведения Александра Куприна. Постановка уже появилась в афише на сайте театра.

По сюжету современные студенты прячутся от грозы в поселковой глуши и случайно обнаруживают чью-то рукопись. Из нее они узнают, что когда-то давно молодой писатель Иван познакомился в этих местах с Олесей — девушкой, живущей по законам «природы, сердца и того, что можно назвать высшим замыслом». Главная интрига спектакля — как же сложилась их судьба и изменили ли в театре концовку оригинальной повести.

Инсценировка принадлежит Арине Емелиной, постановкой занялся режиссер Аскар Галимов. Роль Ивана будет исполнять Александр Зайцев, Олеси — в разных составах Алена Свиришевская и Ольга Завьялкова.

Премьерные показы запланированы на 7 и 8 марта, затем постановку сыграют 22 и 23 апреля.

Добавим, что 10 и 11 апреля готовятся представить еще один спектакль — «Белые ночи». Режиссером будет Карим Вахитов, остальное пока держится в секрете.