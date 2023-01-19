В челябинском кинотеатре покажут фильм про горнолыжников и сноубордистов-фрирайдеров «На высоте»

Это первый документальный проект про фрирайд, который вышел в официальный российский прокат

В «Синема Парке» на большом экране всего три дня будут показывать российский документальный фильм о сноубординге и фрирайде. Лента «На высоте» — это первый проект такого рода, который получил официальное прокатное удостоверение и будет показан в сети кинотеатров по всей стране.



Фильм создали на частной студии Action Brothers — это команда профессиональных фрирайдеров, которая снимает документалки про горы и людей, устраивает горнолыжные заброски с вертолета. В копилке сообщества уже семь фильмов про горы, снег, лыжи и сноуборд. Но только «На высоте» выходит в официальный прокат, а не распространяется по клубам, социальным сетям и стриминговым платформам.



«На высоте» — это цикл конкретных историй. Историй о людях, которые любят горы и горнолыжный спорт. Они подстраивают даты отпуска под зиму, рискуют жизнью ради очередного горного пика и пытаются найти себе такую работу, чтобы не расставаться с горами никогда. Все честные ответы на вопросы дополняются потрясающими видами диких гор, склонов, по которым еще никто не катал, захватывающих трюков и прыжков чуть ли не с вертолета.



Премьера фильма состоится 19 января в 19:25. Повторят сеанс еще 21 и 23 января. Фильм идет 44 минуты. И на всякий случай маркирован ограничением 18+.