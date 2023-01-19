В студии-театре «Манекен» 21—22 января премьера — спектакль «Воры, вандалы и идиоты» (16+) по одноименной книге Софьи Багдасаровой. Сторителлинг-этюды собраны под руководством режиссера Романа Ворожцова (прошлогодний «Человек в закрытой комнате» — его рук дело). Как-то в гостях у родителей он приметил книжку в яркой обложке. Выпросил почитать. Вдохновился. Подумал два года и решил сделать спектакль.
Софья Багдасарова, в ЖЖ известная как shakko, давно и с юмором пишет об искусстве и всех коллизиях, которые возникают, когда русское народное сталкивается с высоким творческим. Свои заметки и наблюдения она оформляет в книги. Последняя — «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства» посвящена тому, как изощренно глупо и невероятно смешно (иногда) похищают шедевры живописи, рукописи и так далее в России. С топором, водкой и медведями. Все западные красавчики, во фраках скачущие под лазерными лучами, и рядом не стояли.
Любопытно, что студийцы на свою постановку даже благословение автора получили.
«Тональность, вроде бы, какая мне хотелось — абсурдистско-танцевальная. Из проклятия ворам картин сделали рэпак! Не знаю, что получилось в итоге, но надеюсь, будет весело», — рассказала Багдасарова своим подписчикам в ЖЖ.
Ироничная и местами абсурдная книжка на сцене будет не менее смешной.
«Это будет набор этюдов в технике сторителлинга, с музыкально-танцевальными паузами. Много костюмов, много актеров, много музыки. И всего одна декорация, но не скажу какая, чтобы не спойлерить. На спектакле увидите», — смеется Роман Ворожцов.
Напомним, премьера «Воры, вандалы и идиоты» состоится 21—22 января в 19:00. Но билетов, кажется, уже нет. Пишите студийцам в личку, требуйте еще один показ.
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