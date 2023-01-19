Умер режиссер «Штрафбата» Николай Досталь

Автору культового военного сериала было 76 лет

Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь скончался вечером 18 января. Информацию об этом сегодня подтвердили в Союзе кинематографистов России.



Досталь был в кино буквально с детства: его отец, Николай Досталь-старший, тоже был кинорежиссером. И когда он погиб на съемках, заботу о сыновьях — Николае и старшем Владимире — взял на себя «Мосфильм».



Николай Досталь начинал карьеру с профессии актера. Он снялся в драме Калика «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров». А потом начал делать свое кино.



Его лучшие работы — нежнейшая комедийная драма «Облако-рай», за которую режиссер получил «Кинотавра» и несколько европейских кинонаград, комедийный фильм «Маленький гигант большого секса» и не только. Но главной работой остается телесериал «Штрафбат» про Великую Отечественную войну, выпущенный в 2004 году.



Последняя работа Досталя — мистическая притча «Монах и бес» в 2017 году.