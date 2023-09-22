Жители Челябинской области активно бронируют отели на ГЛК к Новому году

Любители активного отдыха уже начали готовиться к зиме

В Челябинской области уже в начале осени стартовало бронирование номеров в отелях на горнолыжных курортах. Спортсмены вовсю готовят снаряжение и заранее выбирают места для отдыха в новогодние каникулы. Мы выяснили у представителей ГЛК, есть ли еще места в гостиницах на 31 декабря.



На Южном Урале горнолыжный сезон, как правило, стартует в ноябре. И здесь все зависит от погоды. Курорты начинают снежить трассы, как только устанавливается стабильная отрицательная температура.

На курорте «Солнечная долина» рядом с Миассом бронирование номеров в гостинице на зимний сезон запустили в конце лета.

«Традиционно во второй половине ноября открываем сезон. У нас искусственное оснежение трасс, поэтому начинаем работать с приходом отрицательных температур. В 20-х числах, как правило, открываемся. И уже на этот период достаточно высокая нагрузка. Номера бронируют и спортсмены, и туристы», — рассказал ИА «Первое областное» директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер.

На ГЛК бронирование происходит поэтапно. Это делают для того, чтобы уже сейчас не получилось так, что все номера оказались распроданы.

«Мы какую-то квоту открываем — заполняем, потом следующую квоту открываем — заполняем. На текущий момент квоты, которые открыты, достаточно интенсивно заполнены», — объяснил Артем Рейтер.

Несмотря на ремонт, активное бронирование мест для проживания идет и в соседнем ГЛЦ «Райдер» в Миассе. Речь идет как о зимнем сезоне, так и о новогодних праздниках.

На ГЛК уже готов календарь соревнований спортсменов, в соответствии с которым команды бронируют номера на весь год.

«Календарь соревновательный у тренеров есть, и в соответствии со временем соревнований команды у нас уже бронируют места в гостинице. На Новый год у нас идет активное бронирование, особенно постоянщиками», — рассказала ведущий специалист по продвижению ГЛЦ «Райдер» Юлия Демченко.

Спортсмены выкупили более 40 сезонных ски-пассов, хотя до начала сезона еще есть время, добавила Юлия Демченко. По ее словам, спортшкола, которая базировалась в основном здании, переедет в новое.

«Мы достраиваем здание для спортшколы. Скорее всего, мы успеем сделать детскую зону на первом этаже в основном здании», — сказала Юлия Демченко.

Напомним, в прошлом году «Солнечная долина» приступила к проверке снегогенераторов и другого оборудования уже в октябре, а после — к оснежению трасс. Горнолыжный комплекс рассчитывал на открытие сезона 11 ноября, однако погода внесла свои коррективы и праздник пришлось перенести на 19 ноября.