В 2026 году Сергей Безруков привезет в Челябинскую область фестиваль «ЭХО БДФ»

Спектакли будут идти с 9 по 15 февраля

В начале 2026 года Сергей Безруков привезет на Южный Урал свой театральный фестиваль «ЭХО БДФ». Спектакли, фильмы и творческие встречи с писателями и иллюстраторами будут проходить с 9 по 15 февраля на 15 площадках Челябинска и Озерска, сообщают в региональном Минкульте.

«ЭХО БДФ» проводится с 2021 года, в Челябинскую область он уже приезжал в 2023 году. Фестиваль знакомит россиян с лучшими театральными постановками, фильмами и книгами для детей и подростков.

«Это неординарное событие — серьезный творческий детский форум. Сергей Безруков знает нашу публику, часто бывает здесь, поэтому и родилась идея провести „ЭХО БДФ“ в Челябинске и Озерске. Проект масштабный: разнообразная линейка спектаклей, множество мастер-классов, творческих встреч. Мы задействуем ДШИ и библиотеки», — поделился министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

По направлению «БДФ Театр» пройдет 20 показов восьми спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нягани, Ижевска и Сургута. Открытие фестиваля состоится 9 февраля в Драмтеатре Наума Орлова. Челябинцам покажут музыкальную сказку «Маленький принц» (6+) Московского Губернского театра, а в главной роли выйдет Сергей Безруков. Показ состоится при участии симфонического оркестра Челябинской области.

На следующий день «Маленького принца» повторят в озерском театре «Наш дом», а в Молодежном театре Челябинска сыграют постановку «Калечина-Малечина» (16+) Няганского театра юного зрителя. Затем 11 февраля в Театре Наума Орлова дадут два показа драмы «Сахарный ребенок» (12+) Сургутского музыкально-драматического театра, а 12 февраля там же дважды сыграют мюзикл «Идиот» (16+) проекта «Рэп-театр». Затем «Идиота» повторят 14 февраля в озерском театре «Наш дом».

«Необычным открытием станет показ рэп-мюзикла „Идиот“ — спектакля, который точно заинтересует челябинского зрителя, ведь у города богатый рэп-бэкграунд», — отметил худрук театра драмы Владимир Казаченко.

Также 12 февраля в Челябинском театре кукол два раза покажут сказку «Рыжее приключение Синдбада» (6+) Театра кукол Удмуртской Республики. В пятницу, 13 февраля, в Театре кукол «Золотой петушок» для зрителей проведут два показа трагедии «Ромео и Джульетта» (12+) театра КУКФО, а в Театре кукол Вольховского — «Детство Чайковского» (12+) Театра кукол Удмуртской Республики.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 февраля, в Театре Вольховского покажут «Полонез Огинского» (12+), который исполнят челябинские артисты. Завершится фестиваль показами «Ромео и Джульетты» в Театре Вольховского.

Также в программе фестиваля направления «БДФ Кино» и «БДФ Анимация»: для зрителей проведут восемь бесплатных кинопоказов. А для гостей «БДФ Книга» организуют творческие встречи и литературные мастерские с писателями и иллюстраторами.

Также для юных артистов, уже профессионалов и педагогов проведут образовательные уроки по направлениям «БДФ Мастерские», «БДФ Образование» и «БДФ Школа». 40 педагогов школьных театров и детских театральных студий узнают, как поставить спектакль в школе. Режиссерская лаборатория «ЭХО БДФ Южный Урал» пройдет на двух площадках: в Челябинском театре кукол и в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом».

«Большой детский фестиваль — это лучшее, что есть сейчас для детей и молодежи в нашей стране. Очень здорово, что часть этого фестиваля приезжает в Челябинск. Думаю, мы будем жить и радоваться эту неделю сами, как дети. Фестиваль создает тренды на открытость и взаимопонимание мира ребенка. Молодежный театр примет спектакль-легенду „Калечина-Малечина“, который объездил уже полстраны. Пройдет только один показ 10 февраля», — подчеркнул главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Большой Детский фестиваль включен в нацпроект «Семья» и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы специального проекта «ЭХО БДФ Южный Урал» — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр. Соорганизаторы — АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», Министерство культуры Челябинской области, программа «Территория культуры Росатома». Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области.