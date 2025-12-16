В Челябинске наградили лучших деятелей культуры и искусства 2025 года

Государственные медали и региональные премии вручил губернатор Алексей Текслер

Под конец уходящего года и — так символично — после объявления о победе в конкурсе «Культурная столица» в Челябинске наградили деятелей культуры и искусства, которые вот уже много лет играют в театрах, обучают творчеству детей или хранят музейные реликвии. Лучшим вручили награды от президента и губернатора Челябинской области, а также региональную премию. С лауреатами пообщался корреспондент ИА «Первое областное».

Награждение проходило в торжественной обстановке в резиденции губернатора. Алексей Текслер представил культурные итоги года (например, театры показали 67 премьер), лично поблагодарил всех собравшихся за вклад в развитие культуры и в том числе победу в конкурсе «Культурная столица».

«Особая благодарность вам, нашему культурному сообществу. Именно ваше творчество, друзья, ваши достижения и успехи стали бесспорным аргументом для экспертов и членов жюри при принятии этого решения. Высокий статус культурной столицы относится ко всему региону. У нас появляются новые возможности для воплощения задуманного, будет еще больше событий, фестивалей, социокультурных проектов, больше возможностей поддержать наши таланты. Мы расскажем и покажем всей России, как живет и развивается культура в нашем регионе, в областном центре», — отметил Алексей Текслер.

Награды от президента вручили двум южноуральцам: медали «За труды в культуре и искусстве» удостоен органист Челябинской филармонии Владимир Хомяков, а почетного звания «Заслуженный работник культуры и искусства Российской Федерации» — преподаватель Детской школы искусств «Камертон» Магнитогорска Елена Федюкова. Владимир Хомяков, известный как «король органов», работает в филармонии почти 40 лет. Можно сказать, что его путь был предопределен с детства семейной традицией — отец Владимира тоже был музыкантом. Сегодня Владимир Хомяков играет в филармонии и ведет «Час органной музыки»: знакомит людей не только со звучанием органа, но и историей композиций.

«В России органистов так мало. И органов тоже мало, поэтому волей-неволей музыканты несут просветительскую миссию. Они как церковные миссионеры: рассказывают, показывают, агитируют, знакомят с музыкой, которая до появления органов в каком-либо городе вообще не звучала. Это целый пласт музыки, который открывается только благодаря появлению такого инструмента. И, естественно, лучше, чем сам музыкант, об этом не расскажет никто», — отметил Владимир Хомяков.

Также медалью «За заслуги перед Челябинской областью I степени» награжден худрук русского оркестра «Садко» еманжелинского Дворца культуры имени А. С. Пушкина Владимир Лавришин.

Лауреатами премии Челябинской области в сфере культуры и искусства стали 20 человек из разных городов региона. Победителей определяли по нескольким номинациям: за вклад в развитие культуры и искусства, музыкального искусства, художественного образования, театрального искусства, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, библиотечного дела, музейного дела. Одним из награжденных стал артист Челябинского Камерного театра Антон Ребро. Только в этом году в его репертуаре появилось сразу несколько ярких главных героев: Моржов из «Блуда и МУДО», Фриц Кейт из «Жены-еврейки», командир Емельянов из «Гадюки». По словам Антона, награда — приятный итог плодотворной работы.

«Я даже не знал, что меня театр подает на премию, для меня это стало неожиданностью. Приятно, когда твои усилия и старания оцениваются, тем более что это один из шагов к заслуженному артисту Челябинской области — это звание тоже хотелось бы когда-нибудь получить. В последнее время у меня много интересной работы, главных ролей. Рад, что это ценят», — поделился Антон Ребро.

Также актер по секрету рассказал, что в конце января в Камерном готовится премьера, где он сыграет эпизодическую роль. А еще в театре планируют амбициозный проект, над которым должны будут работать сразу пять режиссеров.

За развитие музыкального искусства наградили худрука Детской школы вокального искусства при Театре имени Глинки Бориса Каплуна. Борис Федорович поделился с нашим корреспондентом, что премию получать безумно приятно, но останавливаться на этом не хочется. Как всегда, артист ответил не без юмора:

«Невозможно описать те эмоции, которые меня сегодня обуяли. Но! Я жду следующего награждения, какой-нибудь медали. Я обязательно доживу до этого времени, специально буду тренироваться, ходить на стадион, бегать и прыгать, чтобы сохранить свое здоровье и получить медаль. Может быть, и от президента».

Добавим, среди южноуральских городов выберут «Малую культурную столицу». А еще в следующем году откроется второй корпус Детской филармонии.