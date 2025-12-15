Туристов начнут водить в Белый дом в Кыштыме весной 2026 года

Посетители увидят флигель и первый этаж здания

Белый дом в Кыштыме начнут открывать для посетителей весной 2026 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной победе в конкурсе «Культурная столица», заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Первым группам туристов будут показывать флигель и первый этаж. В мае планируется уже завершить работы на двух этажах, в это же время приведут в порядок территорию вокруг.

Летом того же года планируют официальное открытие.

«И через год, в 2027-м, я надеюсь на полное открытие музея со всеми его залами», — отметил Алексей Бетехтин.