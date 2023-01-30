В Челябинске закрывается бар Double L, расположенный в центре пешеходной Кировки

Заведение переезжает на новое место

«Мы переезжаем в более просторное помещение с удобным местом для размещения летней веранды. Концепция останется той же, и даже лучше»,

сообщил владелец Кирилл Шапров в видеообращении, размещенном в социальных сетях.