На пешеходной улице Челябинска закрывается один из «долгожителей» — Double L ресторатора Кирилла Шапрова переезжает. Новый адрес заведения — ул. Красная, 71. Скорее всего, гастроточка откроется на месте, где чуть больше года назад закрылся ресторан «Классика жанра».
«Мы переезжаем в более просторное помещение с удобным местом для размещения летней веранды. Концепция останется той же, и даже лучше», — сообщил владелец Кирилл Шапров в видеообращении, размещенном в социальных сетях.
Отметим, что устроить летнюю веранду на Кировке проблематично. Никаких капитальных сооружений здесь не допускается. Double L просто выставляли столики на улицу. Так что все дни с дождливой и ветреной погодой буквально проходили мимо. А на ул. Красной давно построенная летняя веранда, которую легко осовременить и оформить по желанию новых владельцев.
По информации из социальных сетей, на новом месте Double L откроется уже 15 февраля. А постоянные гости могут поддержать проект, заранее оформив себе депозит на карту гостя. В программе лояльности заведения — 5-процентный кешбэк, который для самых преданных клиентов в честь открытия повысят до 10%.
Напомним, Double L открылся в конце 2015 года, под самый Новый год. Заведение быстро набрало популярность за счет крафтовых напитков. В августе 2021 года Кирилл Шапров хотел бар продать за 21,4 миллиона рублей. Потому что уже горел идеей открыть Y Bistro на проспекте Ленина (совместно с шеф-поваром Константином Ляшковым). Год спустя бистро открылось, а Double L все работал на прежнем месте.
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