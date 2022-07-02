В центре Челябинска открылся бар с вином, хлебом и детской комнатой

Заведение Y Bistro работает на месте «Штолле» на проспекте Ленина

В Челябинске в тестовом режиме открылся новый винный бар с детской комнатой. Создатели — владелец бара Double L на Кировке Кирилл Шапров и шеф-повар Константин Ляшков, участник проектов Brut Is Good, «Гастроном 16» и «Аутентичной уральской кухни».







Заведение разместилось в стенах заводского дома. Здание построили для сотрудников завода «Полет» в середине прошлого века. И почти всегда на первом этаже, за широкими арочными окнами был какой-то общепит. В 1980-е — диетическая столовая, в 2000-е — кафе «Санэ», а до 2019-го — пироговая «Штолле».

Два года помещение пустовало, а теперь тут модный Y-бар для семейной аудитории. Еще весной Кирилл Шапров рассказывал, что в Челябинске не хватает симпатичных заведений, где взрослые могут спокойно посидеть, выпить вина, понаблюдать за поварами на открытой кухне, пока дети бесятся в детской.





С детской мы и начали наш тест-драйв. Тем более что вот она — сразу на входе, слева. Небольшая комнатка на первый взгляд выглядит скромно и никак не тянет на звание долгоиграющей: горка и бассейн с шариками, гамачок вместо качелей и несколько игрушек-бизибордов. Мой тестировщик трехлетняя дочь забежала в комнату. И пока я снимала обувь — девочка пропала. Натурально, не шучу, я даже испугаться успела. Пока дочка не завизжала радостно откуда-то сверху.





Оказалось, что по стенам комнаты устроены трехуровневые тоннели, с лесенками, веревочными перегородками и сетками, гарантирующими безопасность. Выходить из игровой дочь отказалась, меню потребовала принести прямо сюда.





За следующей стеной — уборные. И пожалуй, это самая красивая зона с раковинами во всех челябинских заведениях. Живые цветы, необычные зеркала с подсветкой, два уровня раковин — для взрослых и детей.





Идем дальше по коридору и наконец попадаем в основной зал. Длинная стойка вдоль окна, обнаженный исторический кирпич, несколько постеров. Всю дальнюю стену ресторанчика занимает открытая кухня и бар. Тут обещают печь хлеб на заказ, проводить винные вечера, готовить пиццу в дорогом хоспере.

В зале — несколько рядов столиков, искусственные цветы для зонирования, настоящая фитостена (!) и… ни одного экрана. Оглядываюсь в поисках картинки из детской, недоуменно спрашиваю официантку. И упс: плазм в зале не будет, это принципиальное решение владельцев.

Когда ресторан начнет работать в полную силу, на каждом столе появится кьюар-код, ведущий на страницу онлайн-трансляции из детской, так что наблюдать за событиями в игровой можно будет со смартфона. Не самое удобное решение. А пока следить за детьми нужно самостоятельно. И некоторых мам это натурально взволновало: при нас две семьи ушли из ресторана, потому что отслеживать события в детской невозможно, а комната находится прямо на выходе.

Нам пришлось сесть за стойку у окна, чтобы держать в поле зрения коридор и выход из заведения. Так что в меню вчитываемся по очереди.





Меню составлял Константин Ляшков, экспериментатор и поклонник кухни фьюжен. Так что в карте много блюд с интересными сочетаниями ингредиентов. Муксун с перловкой, например (490 руб.), или вот тартин (кусок деревенского хлеба) с фуэтом (колбаса) и печеным яблоком (350 руб.).

Мой взгляд цепляется за гаспачо с клубникой и желе из шампанского (370 руб.). И я, как могу, уговариваю себя попробовать бургер с телячьими щечками и печеным перцем (450 руб.), боул с форелью и яйцом пашот (390 руб.), но клубнично-помидорный суп занимает мозг. Для сытости берем еще пиццу с фуэтом и страчателлой (550 руб.) и углубляемся в детское меню.



А тут все интересно. Нет картошки фри, пельменей и прочего детского фастфуда. Зато есть пюре с куриной котлеткой, грибным кремом и вялеными томатами (310 руб.) или — внимание — парной судак с мидиями, томатами и соусом Монте (390 руб.). Чтобы не озадачивать ребенка, выбираем пюре, заранее предвкушая детскую моську по поводу шампиньонов.





С одной стороны, в Y-bistro трудно накормить современных макаронных детей. С другой — мне нравится идея приучать ребенка к сложным блюдам с раннего возраста.

Заказ отправляется на кухню, а мы опять по очереди оглядываемся. Мне очень нравится площадка у бара: здесь стоит длинный и массивный стол прямо возле барного окна. Идеальное место для семейных вечеров, кулинарных мастер-классов и даже (тут я скрестила пальцы) винных дегустаций. Ведь сомелье может выдавать бокалы с напитками прямо через маленькое окошко.





Исторически здесь было окно выдачи в столовой — проем небольшой, с непривычно низким потолком. И можно представить, как лет 40 назад у окошка стояла очередь желающих получить свое капустное пюре с паровой котлеткой и стакан компота из шиповника.

Создатели заведения обещали интересную винную карту. Кирилл Шапров отмечал в приватной беседе, что сейчас большинство ресторанов переключится на российские вина, а вот в Y-bistro будут исключительно образцы из Европы и стран Нового Света. В целом — не сказать что обманули. В меню есть любопытные экземпляры из Аргентины, Италии и Чили. Цены средние — накрутка от 700 до 1800 рублей за бутылку. Но сказать, что карта составлена в образовательных целях, сложно: большинство бутылок можно купить в магазинах, а грузинские и российские специалитеты как-то не тянут на статус интересных.

Приносят гаспачо. Суп налит в пузатый бокал на тонкой ножке. Можно есть ложкой или попросить трубочку. Поверх красного пюре белая клякса чего-то взбитого, на вкус близкого к белку. А желе из шампанского плавает на самом дне. Все вместе это просто кисло и солено. Клубника супчик лишь чуть оттеняет. Я не представляю, кто готов есть это хоть как-нибудь регулярно, — разве что в качестве похмельного блюда?





Пицца была хороша: вкусное тесто, умеренно толстая корочка, густой соус и богатая начинка. Впечатление чуть подпортили томаты: с них сняли кожу, и это прекрасно, но порезали слишком крупно. Большинство блюд и напитков подают в фирменной посуде — керамические тарелки и чашки сделаны на заказ, с клеймом заведения, и это подкупает.





Мы сидим на выходе из зала, поэтому запахов с кухни почти не доносится. Зато по ушам прилично давит джаз. Причем из колонок доносятся не классические песни на основе джазовых стандартов, а именно импровизации. Это круто на джазовой вечеринке и порядком утомляет субботним вечером.





Пожалуй, стоит сходить сюда еще раз, на завтрак. Гречневые сырники, пшенная каша с креветками и (ура!) шакшука с печеным перцем заслуживают отдельного внимания. Тем более с таким видом на город из больших арочных окон.