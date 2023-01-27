В библиотеку Бродокалмака приняли на работу кота

Сотрудники Павленковской библиотеки мечтали о нем с момента переезда в новое здание

Павленковская библиотека села Бродокалмак Красноармейского района, которой больше ста лет, открылась на новом месте в ноябре 2021 года, когда муниципалитет купил для нее за 4 миллиона рублей старинный особняк, принадлежавший когда-то местному священнику. Каменный дом стилизовали под русскую усадьбу, кот для такого концепта — персонаж очень правильный. Нового сотрудника назвали Яков.

«В родне прослеживается порода. Умный, но пока не начитанный. План работы — большой! Надеемся на его работоспособность, потому что даром кормить не собираемся»,— рассказывает библиотекарь Светлана Брух.

Кота породы мейн-кун назвали в честь Якова Грачева, первого пионера, именем названа улица, на которой расположена библиотека. Главная рабочая обязанность Якова — встречать читателей и обеспечивать кошкотерапию. Зарплату Яков получает кормом, а премии и бонусы — лакомствами от читателей.

«Приходишь вот так в библиотеку, а тебя встречает кот! Да еще какой — холеный, красивый, а главное — умный! Мало того что в соцсетях уже пытается сидеть, так еще и к полке за книгой с библиотекарем ходит», — делятся впечатлениями местные жители.

Челябинская область вошла в топ-5 России по количеству переформатированных по новым стандартам библиотек. В 2022 году их стало больше на одиннадцать.