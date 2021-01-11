В Челябинске закрытый ночной клуб превратят в арт-пространство

Будут устраивать выставки, лекции и продавать музыкальные инструменты

Один из старейших клубов города, Garage, откроется снова в феврале, но теперь это будет Центр развития молодежной культуры. Рабочее название нового местечка «Garage Возрождение», и группа организаторов сообщает, что в залах бывшего клуба теперь будут проходить выставки, лекции, творческие мастер-классы, кинопоказы, занятия йогой и даже рок-концерты. Кроме того, в помещении будущего центра найдется место для магазинов концептуальной одежды и музыкального оборудования. Создатели предполагают, что в арт-хаус будут ходить те, «кто в теме» и когда-то славно зажигал на танцполах «Гаража».

Напомним, что клуб Garage существовал с 1999 года, тут выступали местные и заезжие музыканты. Клуб был закрыт в мае 2019-го.