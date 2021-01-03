В челябинском баре актеры читают произведения классиков

Литературные чтения «Библиотекарка» проходят на Кировке, и следующая встреча — 4 января

«Библиотекарка» — это литературные посиделки и обсуждения книг писателей-классиков. Главы и даже целые произведения читает Константин Талан, актер челябинского Нового Художественного Театра.



4 января в 17:00 в Patrick Pub на Кировке будут читать рассказ Виктора Ерофеева «Жизнь с идиотом». Это история о том, как человек взял к себе в дом идиота — в качестве наказания за проступок. Идиот сначала был вроде тихий, но потом... Если не знакомы с книгой (и не слушали оперу Шнитке, основанную на ерофеевском тексте), приходите, слушайте и включайтесь в обсуждение после чтений.



Проекту «Библиотекарка» скоро полгода: в стенах бара уже прочитали Тургенева, Маркеса, Эмманюэля Каррера. Вход на чтения свободный, начало мероприятия в 17:00, ул. Кирова, 100, цокольный этаж.

