В Челябинске реконструировали дом самураев

Можно подержать в руках катану, метнуть сюрикен и сложить белого журавлика



Исторический парк «Гардарика» открыл новую площадку, и она, удивительно, не про Русь, викингов или Отечественную войну. На этот раз реконструируют жизнь и быт самых таинственных воинов в мире — ниндзя и самураев. Уголок средневековой Японии расположился на ул. Рязанская, 14. В помещениях устроены фотозоны, зал для мастер-классов по каллиграфии, оригами и боевым искусствам. Есть еще секретная комната. И что в ней — узнают только гости.

В рамках экскурсии можно биться на мечах, метать сюрикены, размахивать катаной, рисовать иероглифы и складывать оригами. Кроме того, зрителям показывают боевые приемы ниндзя и необычное оружие, изобретенное воинами.

Добавим, что еще одна «японская» площадка, где рассказывают о культуре страны и учат навыкам каллиграфии, — это общество «Россия-Япония» в Челябинске.





