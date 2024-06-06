В Челябинске выберут режиссера для постановки спектакля в Камерном театре

На победу в конкурсе претендуют четыре специалиста

В Челябинске объявили имена режиссеров, которые поборются за право поставить спектакль в Камерном театре. На конкурсной основе четыре постановщика из разных городов предложат театральные эскизы четырех разных произведений. Самый интересный вариант получит прописку в репертуаре Камерного театра, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Творческие состязания стартуют уже сегодня, 6 июня. В рамках творческой лаборатории «ГоГоГо» на сцену перенесут четыре литературных шедевра:

— Дмитрий Огородников (Пермь) возьмется за новеллу Гофмана «Песочный человек»;

— Виктория Печерникова (Москва) выбрала известную историю про Щелкунчика;

— Мария Романова (Санкт-Петербург) займется романтической сказкой Гоцци «Синее чудовище»;

— Антон Безъязыков (Санкт-Петербург) представит свою версию повести Гоголя «Записки сумасшедшего».

«Всего пять дней дается участникам лаборатории, чтобы подготовить не просто читки, а создать эскиз спектакля. Оценивать работу будет команда специалистов, в составе которой эксперты „Золотой маски“ Екатерина Морозова, Александр Вислов, Вера Сердечная и Андрей Пронин», — сообщает пресс-служба Минкульта.

Показы эскизов намечены на 10 и 11 июня. Они пройдут на разных и не совсем традиционных площадках: бар ИЗО, помещение Дома актера, репзал и сцена Камерного театра. Увидеть результаты творческих экспериментов могут не только члены жюри, но и обычные зрители.

Кто станет победителем, жюри озвучит вечером 11 июня. Премьера по результатам лабораторного конкурса состоится уже в новом сезоне.