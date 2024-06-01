Худрук Челябинского камерного театра получила спецнаграду фестиваля «Сцена»

Виктория Мещанинова: «Спасибо, что при жизни»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил особую награду 34-го фестиваля «Сцена» «За служение театру» художественному руководителю Челябинского камерного театра Виктории Мещаниновой.



«У меня почетная миссия: вручить заслуженную награду человеку, который является душой камерного театра. Виктория Николаевна, поздравляю от всей души. Уверен, что весь зал присоединится сейчас ко мне», — сказал Алексей Текслер.

И зал присоединился, встав в едином порыве.

Виктория Мещанинова стала режиссером Камерного в 1991 году, а в 2006-м — его художественным руководителем.

«У меня долгая жизнь, и вся она связана с театром. Дипломов и наград у меня много, некоторые грамоты висят в моем кабинете, правда, вверх тормашками. Молодые, когда впервые видят, спрашивают, конечно. Отвечаю так: а не надо слишком серьезно относиться к наградам. Они — все эти награды — были вчера, а значит, надо продолжать расти, развиваться. Поэтому и сегодня скажу так: спасибо, что при жизни», — сказала Виктория Мещанинова.

Ее проводили в зрительный зал бурными аплодисментами.