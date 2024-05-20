Челябинский Камерный театр готовит спектакли к летним каникулам

На сцене покажут сразу три фантастические постановки

К приближающимся каникулам для юных челябинцев готовят сказочные истории в Камерном театре. Открытие сезона детских спектаклей приурочили к празднованию Дня защиты детей 1 июня.

Начало летней программы ознаменует спектакль «Мой папа-па-па-па-па-па!». Сказку о том, как нелегко, но очень приятно быть папой, рекомендуют для просмотра в первую очередь с отцами. Далее на сцене представят постановку «Давай полетаем вместе» — волшебную историю о фее, превращающей хулиганов-котов в аиста и пугало. Третьим в афише намечен спектакль с 35‑летней историей — «Сказ про то, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал».

Детские спектакли будут проходить в Камерном театре дважды в день. Сезон продлится до 20 июня.