«ГоГоГо»: в челябинском Камерном театре готовят театральный эксперимент

Итогом станет новая постановка в репертуаре

В Камерном театре в Челябинске стартует экспериментальная лаборатория. В течение недели четыре приглашенных режиссера покажут свое видение классической литературы. Лучший спектакль останется в репертуаре челябинского театра, поделились в пресс-службе.

Постановщиками выступят молодые режиссеры из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга. Обратятся режиссеры к произведениям Гоголя, Гофмана и Гоцци — отсюда и название проекта «ГоГоГо».

«Камерный и раньше делал такие интересные штуки, но потом так получилось, что другие театры перехватили эту историю. В этом году мы возобновляем Камерную лабораторию, и я очень надеюсь, что творческий коллектив войдет во вкус и мы заложим продолжение этой истории. Скорее всего, будем ее чередовать с „Камератой“, чтобы каждый год в театре происходило большое, интересное событие», — поделился директор Камерного театра Павел Михайлов.

С 6 июня в театре начнутся репетиции и читки, а 10 и 11 июня спектакли по «Песочному человеку», «Щелкунчику», «Синему чудовищу» и «Запискам сумасшедшего» покажут на разных нестандартных площадках города, например в баре «ИЗО».