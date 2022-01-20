В Челябинске воссоздали первую в мире колесницу

Ученые уверены: ее изобрели не в Древней Греции, а на Южном Урале

В челябинском аэропорту установят копию первой в мире колесницы. Повозку без единого гвоздя, с двумя колесами и покрышками из бычьей кожи поставят у зала прилетов.



По мнению археологов, экспонат к месту. Именно в Челябинской области найдена самая древняя в мире колесница. Только подумать: первое на планете транспортное средство изобретено на территории Южного Урала — находка старше египетских и греческих колесниц. Этот факт давно признан в научном мире, но широкая общественность об этом не знает. Поэтому об открытии телеканал «Моя планета» снял фильм «Аркаим: колесница времени», его выпустят в прокат на Южном Урале с 29 января.

«Когда я участвую в иностранных конференциях, например в Абу-Даби, коллеги со мной общаются и спрашивают: „Вау, Челябинск? Это там, где найдена самая древняя колесница?“ Но каждый раз, когда я говорю о колеснице друзьям и знакомым, на меня смотрят так, будто я сюжет с „РенТВ“ пересказываю. Обидно за синташтинскую колесницу», — смеется археолог Иван Семьян.

Центральной частью фильма от «Моей планеты» стал эксперимент по воссозданию древней колесницы. Сотрудники научной археологической лаборатории ЮУрГУ «Археос» сделали точную копию, чтобы разрешить давний спор ученых: для чего нужна была синташтинская колесница?

«Есть три версии. Первая — для погребений, вторая — для статуса — перевозки вождей и важных лиц, и третья — для боевых целей, чтобы один управлял лошадьми, а второй, например, стрелял из лука. Спор о функционале касался небольших колесниц, такую, например, нашли у Кривого озера в Агаповской районе. Она и стала основой нашего прототипа»,— рассказывает руководитель лаборатории «Археос» Иван Семьян.

Иван Семьян — археолог и руководитель НОЦЕИ ЮУрГУ «Археос»

На проект лаборатория получила миллион рублей гранта от Российского фонда фундаментальных исследований.

Колесницу сделали из сосны и дуба. В ее конструкции нет металлических деталей, все части соединены клеем из рыбьих костей, сухожилиями и ремнями из коровьей кожи. Древесину для колес замачивали и гнули. Отдельно изготовили упряжь, и в том числе псалии — часть уздечки. Их устанавливали во рту лошади, чтобы животное быстрее реагировало на команды.

Дальше эксперимент напоминает съемки приключенческого фильма: колесницу запрягали лошадьми, в ней ездили по лесам и степям и пробовали на ходу стрелять из лука. Это помогло сделать несколько важных открытий. Например, оказывается, у колес были покрышки, как и у современных автомобилей. Правда, не из резины, а из бычьей кожи.

«На раскопках с колесницами находили кожаные чехлы. Изначально никто не знал, зачем они нужны — может, чтобы хранить в них колеса зимой. Но в ходе экспериментов стало понятно, что деревянные колеса быстро разрушаются от камней и песка. А покрышки им продлевают жизнь», — объясняет руководитель лаборатории «Археос» Иван Семьян.

Авторы проекта не хотят раскрывать всех карт и рассказывать о результатах эксперимента. Познакомиться с ними предлагают на премьере фильма о колеснице. Кино снял режиссер Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета». Съемки проходили при поддержке правительства Челябинской области и Фонда социальных и культурных инициатив 2020».

Макет колесницы установят в аэропорту в качестве промо к фильму. Экспонат появится на втором этаже сразу у зала прилетов, рядом поставят большой экран с краткой историей открытия. После колесница переедет в один из музеев Челябинска.

«Мне хочется, чтобы люди задали вопросы — почему колесница стоит в аэропорту? Что колесница значит для Южного Урала? Пусть люди погружаются в историю, смотрят фильмы и видят, насколько важна Челябинская область для мирового сообщества. Нужно сделать это знание, эту историю достоянием общественности, а не узкого круга ученых», — рассказывает учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Премьера фильма о колеснице состоится 29 января в кинотеатре им. Пушкина, с 30 января часовой фильм смогут увидеть все желающие. Вход свободный. Показы пройдут в кинотеатрах всей Челябинской области.