В челябинском аэропорту установят копию первой в мире колесницы. Повозку без единого гвоздя, с двумя колесами и покрышками из бычьей кожи поставят у зала прилетов.
По мнению археологов, экспонат к месту. Именно в Челябинской области найдена самая древняя в мире колесница. Только подумать: первое на планете транспортное средство изобретено на территории Южного Урала — находка старше египетских и греческих колесниц. Этот факт давно признан в научном мире, но широкая общественность об этом не знает. Поэтому об открытии телеканал «Моя планета» снял фильм «Аркаим: колесница времени», его выпустят в прокат на Южном Урале с 29 января.
«Когда я участвую в иностранных конференциях, например в Абу-Даби, коллеги со мной общаются и спрашивают: „Вау, Челябинск? Это там, где найдена самая древняя колесница?“ Но каждый раз, когда я говорю о колеснице друзьям и знакомым, на меня смотрят так, будто я сюжет с „РенТВ“ пересказываю. Обидно за синташтинскую колесницу», — смеется археолог Иван Семьян.Справка: древнюю колесницу в Челябинской области нашли полвека назад. В 1972 году у реки Синташта в Брединском район обнаружили фрагменты повозки и отпечаток колеса в грунте. Экспедицию возглавляли археологи Владимир Генинг и Геннадий Зданович. За этой находкой последовали другие — в степях Южного Урала и Северного Казахстана нашли еще 27 колесниц. В 2000-х появилась возможность установить точный возраст фрагментов методом радиоуглеродного датирования. Анализ показал: синташтинская колесница на полтысячи лет старше найденных ранее на Ближнем Востоке.
Центральной частью фильма от «Моей планеты» стал эксперимент по воссозданию древней колесницы. Сотрудники научной археологической лаборатории ЮУрГУ «Археос» сделали точную копию, чтобы разрешить давний спор ученых: для чего нужна была синташтинская колесница?
«Есть три версии. Первая — для погребений, вторая — для статуса — перевозки вождей и важных лиц, и третья — для боевых целей, чтобы один управлял лошадьми, а второй, например, стрелял из лука. Спор о функционале касался небольших колесниц, такую, например, нашли у Кривого озера в Агаповской районе. Она и стала основой нашего прототипа»,— рассказывает руководитель лаборатории «Археос» Иван Семьян.
Иван Семьян — археолог и руководитель НОЦЕИ ЮУрГУ «Археос»
На проект лаборатория получила миллион рублей гранта от Российского фонда фундаментальных исследований.
Колесницу сделали из сосны и дуба. В ее конструкции нет металлических деталей, все части соединены клеем из рыбьих костей, сухожилиями и ремнями из коровьей кожи. Древесину для колес замачивали и гнули. Отдельно изготовили упряжь, и в том числе псалии — часть уздечки. Их устанавливали во рту лошади, чтобы животное быстрее реагировало на команды.
Дальше эксперимент напоминает съемки приключенческого фильма: колесницу запрягали лошадьми, в ней ездили по лесам и степям и пробовали на ходу стрелять из лука. Это помогло сделать несколько важных открытий. Например, оказывается, у колес были покрышки, как и у современных автомобилей. Правда, не из резины, а из бычьей кожи.
«На раскопках с колесницами находили кожаные чехлы. Изначально никто не знал, зачем они нужны — может, чтобы хранить в них колеса зимой. Но в ходе экспериментов стало понятно, что деревянные колеса быстро разрушаются от камней и песка. А покрышки им продлевают жизнь», — объясняет руководитель лаборатории «Археос» Иван Семьян.
Авторы проекта не хотят раскрывать всех карт и рассказывать о результатах эксперимента. Познакомиться с ними предлагают на премьере фильма о колеснице. Кино снял режиссер Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета». Съемки проходили при поддержке правительства Челябинской области и Фонда социальных и культурных инициатив 2020».
Макет колесницы установят в аэропорту в качестве промо к фильму. Экспонат появится на втором этаже сразу у зала прилетов, рядом поставят большой экран с краткой историей открытия. После колесница переедет в один из музеев Челябинска.
«Мне хочется, чтобы люди задали вопросы — почему колесница стоит в аэропорту? Что колесница значит для Южного Урала? Пусть люди погружаются в историю, смотрят фильмы и видят, насколько важна Челябинская область для мирового сообщества. Нужно сделать это знание, эту историю достоянием общественности, а не узкого круга ученых», — рассказывает учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.
Премьера фильма о колеснице состоится 29 января в кинотеатре им. Пушкина, с 30 января часовой фильм смогут увидеть все желающие. Вход свободный. Показы пройдут в кинотеатрах всей Челябинской области.