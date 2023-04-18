В Магнитогорске устраивают флешмоб на песню «Эй, ухнем!»

И приглашают на съемки всех горожан

В честь Дня Победы в Магнитогорске придумали флешмоб с участием артистов Театра оперы и балета и жителей города.

Днем 19 апреля в 14:00 на площади перед монументом «Тыл — фронту» пройдут съемки клипа русской народной песни «Эй, ухнем!». Ее исполнят солисты Магнитогорского театра оперы и балета со сводным хором и народным оркестром Челябинской области. Организаторы уточняют, что на съемки не допускаются дети, а также люди в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Участникам рекомендовано надеть что-нибудь нейтральное.

Русская народная песня «Эй, ухнем» была впервые записана композитором Милием Балакиревым в 1886 году и, как пишет Википедия, считается бурлацкой по происхождению.



