В Челябинске устроили эко-шабаш в честь пятилетия «Разделяйки»

Экоактивисты стреляли по бутылкам и собирали мозаику из крышечек

21 августа состоялся фестиваль от организаторов «Разделяйки». Пять лет в Челябинске волонтеры собирают пластиковые бутылки, пакеты и бумагу у населения. Все собранное — на заводы по переработке. В честь Дня рождения проекта экоактивисты устроили в особняке Рябинина праздник по своим правилам: никакой одноразовой посуды, а мусор — в один из десятка контейнеров для вторсырья.

На входе в особняка поставили скульптуру, собранную из алюминиевых банок и тюбиков от зубной пасты. У ног мусорного человека лежит картонка с подписью: «А что ты оставишь после себя? Решай».

На входе во двор работает маркет. Продают экологическую косметику, сыр, деревянные зубные щетки и губки для мытья посуды из джута.

Тут же — стол с многоразовыми женскими прокладками. После использования их стирают, а не выбрасывают.

— Когда первый раз их увидела, думала, это прихватки для кухни... Или салфетки, — ошарашенно переговариваются покупательницы, разглядывая хлопковые ежедневки.

Продавец Лилия Гайничина лишь вежливо улыбается. Оно говорит о том, что многоразовые средства гигиены не только меньше вредят экологии, но и дешевле одноразовых. Одна женская прокладка — 250 рублей, набор из пяти около 700. Окупается вложение за год.

На фестивале собралась молодежь и родители с детьми. Малыши носятся по площадке, прыгают на батуте или собирают за столом мозаику из крышечек от бутылок. Те, кто постарше, идут стрелять из лука по бутылкам — попасть точно в цель не так просто.

Тем временем на площадке у крыльца — модное дефиле. Девушки в белых платьях и джинсовых куртках проходят с крыльца по двору. Вся коллекция сшита из б/у одежды. Вещи собирали через контейнеры «Вещеворота». Авторы коллекции вырезали поношенные части одежды и добавили новые элементы. Как вам, например, прямая джинсовая юбка с пачкой, выглядывающей из-под подола?

В числе гостей — Чистомен. Правда, Артур Матис-Сиразеев пришел без маски и его мало-кто узнал.

У фотозоны стоит полка с растениями в горшках. Все цветы ищут новый дом — забрать их предлагают бесплатно. Ниже такая же полка с книгами.

В паре метров на табуретке сидит девушка с завязанными глазами, в ее руках пластиковая бутылка. На ощупь она пытается угадать, какой это вид пластика. Испытание подготовили для опытных экоактивистов, в шутку конкурс называют «Нормы РСО». Почти как «ГТО», только РСО расшифровывается как «раздельный сбор мусора».

«Этот громко трескается, когда ломаешь. Значит, шестёрка. Это стаканчик от сметаны «Чебаркульский», значит, пять. А это бутылка с точечкой на дне, значит, первый», — безошибочно определяет девушка.

Сдать «Нормы РСО» зовут пробегающего мимо Дмитрия Закарлюкина — автора акции «Разделяйки» и других эко-проектов. Но Дмитрий увиливает от участия.

«Обратите внимание, из чего сделан этот стол, - указывает он на небольшой журнальный столик на траве, — он из пластика, который мы собрали на акции. Есть уже пластиковые стулья, полки, уличные контейнеры, скоро еще что-нибудь придумаем».

Стол из переработанного пластика

Обещанных представителей заводов по переработке мало, пришли только сотрудники челябинского предприятия «Втор Ком». На заводе из пластиковых бутылок делают синтепон и нетканые материалы, которые нужны для строительства. На столе — колбы с измельченными бутылками и крышечками и веера с образцами нетканых материалов.





Главный актер спектакля «Чистомен: один из нас» гуляет по двору перед началом

В каменной конюшне играют спектакль «Чистомен: один из нас». Зал внутри маленький, и места занимают за считанные минуты, другие зрители встают вдоль стены — к сцене не пробиться. Но мы и не рвемся: полгода назад уже видели премьеру и подробно про нее рассказывали.

В конце фестиваля в центр выносят трехэтажный торт в честь пятилетия «Разделяйки».

«А он из переработанного вторсырья?» — шутит Дмитрий Закарлюкин.

К торту выстраивается очередь, но вот загвоздка — посуды на всех не хватает. Пластиковые вилки и ложки экоактивисты не используют из принципа, ведь нужно отказываться от одноразовых вещей. А привычки носить свою вилку еще не выработана. Поэтому торт приходится есть руками. Впрочем, это мало кого смущает.