В Челябинске состоялась премьера спектакля «Чистомен: один из нас»

Trash-фантазия о тотальном одиночестве экоактивиста

В театре-студии «У паровоза» в ДК ЖД состоялась премьера спектакля «Чистомен: один из нас». В спектакле играют профессиональные актеры и любители. Режиссер — экоактивист Татьяна Правдина.



Камерная сцена маленького театра уставлена ржавыми решетками. В углу — старая железная бочка, в таких жгут мусор или держат воду для полива. С потолка на проводах свисают респираторы.

В первые минуты актеры с улыбками на лицах исполняют зажигательный танец под ритмичную музыку, которую обычно включают в супермаркетах. На героях выцветшие рваные футболки и пыльные брюки с дырками на коленях — костюмы собирали из б/у одежды от проекта «Вещеворот».

Персонажи будто выбрались из подземелья. У одной из героинь в ухе сережка в виде лезвия бритвы. Они пьют чай из консервных банок. Выглядят угрожающе. Веселый танец в мрачном сценическом пространстве выглядит неуместно, от него неуютно. Наигранно веселые возгласы перерастают в крик отчаяния.

«Чистый воздух всем! В каждый дом! Вне зависимости от возраста, пола и расы! Каждый может дышать чистым воздухом!» — рекламируют актеры.

Фабула такова: в городе происходят выбросы, и, чтобы спастись, жители подключаются к системе распределения чистого воздуха — вот для чего свисающие респираторы. После аварии в системе и очередного выброса горожане успевают спрятаться в укрытии — все, кроме главного героя Вити. Он остается снаружи, получает отравление и обретает суперспособность — есть и переваривать пластик...

О своей странной суперсиле он никому не говорит, зато вечерами после работы ходит по городу с пакетом и собирает мусор. Возвращаясь домой, отказывается от ужина — говорит, что не голоден.

Мусор остается фоновой темой спектакля, невидимой формальностью. Его на сцене и правда нет. Пластик так плотно проник в ткань бытия, что герои воспринимают его как что-то будничное и уже не видят.

Витина жена Катя, не разбираясь, устраивает словесную экзекуцию мужу — борцу за чистую среду, сын называет «говноедом», а власти отправляют на психиатрическую экспертизу под надзором силовиков из подразделения НАГИБЭ № 1.

Кажется, что герои спектакля все до одного — сумасшедшие. Горожане почему-то боятся Витю и пытаются устранить. Как будто он отвлекает их от кино/приложений/соцсетей и напоминает о ржавой воде, грязном воздухе и разрухе, которая творится вокруг. Они кричат, хватаются за голову и угрожают расправой.

В конце концов с Витей-Чистоменом в городе расправляются так: заставляют глотнуть чистого воздуха, и герой падает то ли в обморок, то ли замертво.





Правдина создает город мутантов, а единственный человек, который этот порядок хочет поменять, — обречен. Мусор проникает в головы настолько, что человек уже не видит в нем ничего угрожающего, никакой катастрофы. Человек бесит и раздражает город, так как герой пытается поменять привычный порядок вещей. Чистомен чужой, он отравлен сверхдозой выбросов, поэтому от него надо избавиться и жить дальше, как раньше.

Режиссер Татьяна Правдина сыграла Катю — жену Чистомена

Получается, Чистомен — это городской сумасшедший. Как в принципе любой современный экоактивист. Какой взрослый человек в здравом уме будет собирать стеклянные бутылки, разделять дома пластик по кучкам и мыть пакеты, только чтобы сдавать все на переработку?

Название спектакля «Чистомен: один из нас» — это, скорее, об одиночестве экоактивиста, чем о том, что он — часть большого общества. Его попытки бороться за чистое правое дело тонут в нормальном конформизме тысячи людей. И эта упрямая борьба выглядит как сражение Дон Кихота с ветряными мельницами.

Современному человеку настолько удобен этот пластиковый мир с кофе в красивых стаканчиках и пончиками в одноразовых упаковках, что он не намерен от него отказываться даже ради чистой планеты и выживания, в конце концов. Чистомен в этом мире тотально и катастрофически одинок.

В таком ключе становятся понятны слова Татьяны Правдиной, что знаменитый челябинский Чистомен относится к спектаклю не больше, чем любой другой экоактивист.

Сам Чистомен пришел на премьеру в качестве гостя.

«Отличный спектакль. Мне показалось, главный герой правда на меня чем-то похож. Только чем конкретно — сложно сказать, показалось, он не до конца раскрыт», — считает Артур Матис-Сиразеев (он скрывается под маской Чистомена).

Спектакль режиссер планирует еще доработать и включить в репертуар театра.