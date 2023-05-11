Сегодня в Челябинске объявили о создании организованной поварской группировки «Хлеб-соль». Это неформальное сообщество шеф-поваров города, которые не понимают, зачем конкурировать, когда можно, напротив, устраивать совместные проекты, которые будут способствовать развитию ресторанной индустрии.
Событие, которое дает старт движению, — барбекю-фест. Сегодня, 11 мая, в летнем дворике музыкального бара «ФортеПьяно» пять шеф-поваров: Макс Захаров (HeavyMeatAll), Дмитрий Ефимов (Naturado), Григорий Абрамов (PROSTOBAR), Евгений Михайлов («ФортеПьяно») и Артем Бугор (Mr.&Mrs. Boo) — будут одновременного готовить пять хитовых блюд на огне.
«Мы хотим продвигать наши локальные продукты и хорошую кухню. Нам важно, чтобы Челябинск, да и весь Урал, идентифицировался с интересной ресторанной культурой, что мы не просто заводчане, которым достаточно пельменей. Мы сотрудничаем с фестивалем „Аутентичной Уральской кухни“, с шеф-поварами Петербурга и Москвы будем проводить совместные ужины. А в названии „Хлеб-соль“ есть и еда, и философия. В любой кухне мира есть в том или ином виде хлеб, будь то лапша или пита. А соль — это философия и стиль повара. Поэтому хлеб-соль объединяет всех», — пояснил концепцию один из основателей группировки Евгений Михайлов.
Победителей не будет ни на барбекю-фесте, ни на любом другом гастрономическом ивенте ОПГ «Хлеб-соль», потому что никого не интересуют медальки, но всех интересует вкусная еда.
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