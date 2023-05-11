«Прощай, школа»: сколько стоит выпускной в Челябинской области

Выясняем, каким будет праздничный бюджет в этом году

В челябинские event-агентства с начала мая поступают заявки от родительских комитетов на проведение школьных выпускных вечеров. Активность началась на пару недель раньше, чем обычно, уточнили организаторы. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется проведение выпускного вечера в школе в этом году и какие форматы проведения праздника наиболее популярны.

Вернулись к банкетам

Даты проведения выпускных вечеров в челябинских школах уже известны, а вот тайминг праздника в каждой организации вправе формировать сами.

«Особенностью этого года является отказ школьных коллективов встречать рассвет, что сокращает время проведения праздника на 5—6 часов, то есть завершить торжество планируется в большинстве школ примерно в полночь. Заказчики все чаще выбирают после протокольной части мероприятия традиционный банкет, отказываясь от активностей на природе, спортивных соревнований, необычных локаций, которые были популярны после пандемии коронавируса. По банкетам сегодня никаких ограничений нет, поэтому эта форма мероприятий вновь востребована», — говорит арт-директор компании Zotov-event, ведущий и режиссер праздников Анатолий Зотов.

По его словам, стоимость банкетного меню при организации торжественного ужина в школе варьируется от 600 до 800 рублей на человека. В ресторане самый бюджетный вариант ужина обойдется выпускнику в 2,2 тыс. рублей. Это примерно на 400 рублей дороже, чем в прошлом году. Отличительной особенностью таких банкетов является запрет на спиртное.

«Средний чек на услуги профессионального ведущего в Челябинске составляет в этом году 15 тыс. рублей, фотографа — 20 тыс. рублей, у диджеев ценник разнится в зависимости от используемой аппаратуры — от 20 до 60 тыс. рублей. При этом многие родители часть организаторских функций перекладывают на собственные плечи, когда заменяют для экономии праздничного бюджета ведущих, диджеев и фотографов. В этом случае я рекомендовал бы все-таки воспользоваться услугами режиссера праздника, который поможет составить план мероприятия и правильно определит его тайминг, иначе праздник рискует перерасти в хаос», — уточнил Анатолий Зотов.

Одной из модных фишек выпускных вечеров этого года является видеоклип о школьной жизни.

«Родители готовят кавер-версии на популярные сюжеты из жизни советской школы, используют оригинальные аранжировки, рэп, вирусные видео. Формат мультимедиа-выпускного снова стал популярен», — пояснил эксперт.





Многообразие фотозон и интересных локаций для селфи стало трендом этого года. На украшение залов для выпускного вечера придется потратить порядка 25 тыс. рублей, при использовании живых цветов в композициях — более 50 тыс. рублей.

«В тренде воздушные шары серебряного или золотого цвета, при этом некоторые из них в композиции матовые, а другие — блестящие. Стена конструкции, как правило, выполнена из блестящих пайеток, которые создают ощущение праздника. Минимальный бюджет на оформление фотозоны — 10 тыс. рублей, средний чек для выпускных вечеров — порядка 30 тыс. рублей», — сообщила декоратор Алия Масгутова.

Акцент на деталях

В этом году стилисты для создания модного образа на выпускной вечер советуют акцент делать на деталях. Средний чек на покупку праздничного платья составляет 5 тыс. рублей, туфель — 2 тыс. рублей. Торжественный мужской костюм обойдется выпускнику в 7 тыс. рублей, туфли из натуральной кожи — 3 тыс. рублей.

«Макияж в моде естественных тонов, но можно добавить к образу яркие стрелки, тени розовых оттенков, яркую помаду лучше не использовать в этом сезоне. Среди причесок в моде гладкий пучок из волос, расположенный ниже уровня затылка. Можно использовать мокрый эффект волос, чтобы подчеркнуть их гладкость. В тренде лаконичность и простота образа», — говорит стилист Мария Нейвирт.

По данным объявлений, затраты выпускницы на прическу и макияж составят в среднем 3 тыс. рублей. Большинство объявлений представлено частными мастерами, готовыми к выезду на дом без дополнительной оплаты. Цены на мужскую укладку в барбершопе стартуют от 450 рублей. Дополнительно к личным тратам на выпускной вечер необходимо запланировать расходы на презент учителям, к примеру, покупку праздничного букета.

«Последние годы число тех, кто дарит лично от себя букет цветов на выпускном вечере классному руководителю, сократилось до минимума. В основном заказывают от класса большой букет из роз, хризантем, экзотических цветов — ограничений по выбору нет. Если есть желание подарить букет от себя, то лучше увязать его стилистику с образом к выпускному вечеру — в тренде нежные оттенки розового, лилового, бежевого», — пояснила основатель цветочной лавки Amsterdam Полина Симбирякова.

Можно усилить природную красоту цветов жемчужной матовой пленкой или оригинальной упаковкой с брендом цветочной лавки.

Стоимость малого букета стартует от 1,5 тыс. рублей, средний букет можно приобрести от 2,5 тыс. рублей. По подаркам педагогам и директорам школ действуют ограничения согласно ст. 575 Гражданского кодекса РФ. Не допускается дарение работникам образовательных организаций подарков, стоимость которых превышает три тысячи рублей.