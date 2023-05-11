В Челябинске устроят фестиваль фэнтези

На вечеринке в кинотеатре «Победа» проведут киномарафон «Властелина колец»

В кинотеатре «Победа» 20 мая устроят фестиваль любителей фэнтези. В программе вечеринки — конкурс костюмов, ярмарка Средиземья, показательный урок по ролевому бою, настолки, гадание от настоящей ведьмы и тематические мастер-классы.



В финале вечера — все три фильма саги «Властелин колец» и ролевая игра по мотивам «Подземелий и Драконов».



События сродни Fantasy Fest в «Победе» проходят не впервые. Здесь часто устраивают тематические встречи для киноманов, вечеринки в честь премьер (чего стоят одни только синие люди в день старта проката нового «Аватара») и показы редких фильмов.



Возрастные ограничения на дневную вечеринку — 12+. Вечерние сеансы только с родителями или 18+.

