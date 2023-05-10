Лев Гутовский и Владимир Хомяков сыграют концерт на выставке Марка Шагала

Ансамбль устроит вечер импровизации по мотивам работ художника

В Челябинском музее изобразительных искусств 11 мая пройдет концерт-импровизация «По следам „Желтого звука“». Новый художественный ансамбль Льва Гутовского и Сергея Белова вместе с органистом Владимиром Хомяковым устраивают музыкальную импровизацию на основе работ Марка Шагала.



Трио с непроизносимым названием NAEVVHНХАВВХ традиционно играет на выставках в Музее искусств. Хомяков, Гутовский и Белов исполнят на гитарах, органе, барабанах и музейном рояле этюды.

Но главный челябинский авангардист Лев Гутовский не позволит себе просто сыграть благозвучную музыку. В выступлении будут использоваться свистульки, пищащие игрушки, звуки сирен и другие немузыкальные инструменты. Таков путь музыканта-экспериментатора.

«Будут присутствовать несколько островков печали и счастья — я их исполню на музейном рояле — не пропадать же слону — и это будет дань уважения Марку Шагалу… Я почитал его воспоминания — и оценил их поэтическое звучание — их музыкальность — лиричность — и не побоюсь сказать — человечность — поэтому лирический компонент в нашей импровизации предполагается»,— комментирует челябинский художник-авангардист Лев Гутовский (авторская пунктуация сохранена).

Названием концерт отсылается к экспериментальной театральной постановке Василия Кандинского «Желтый звук». У него была своя теория цветозвуков. Каждый цвет на картинах художника соответствует конкретному инструменту: красный — трубы или барабан, зеленый — скрипка, синий — виолончель и так далее.

Начало концерта-импровизации 11 мая в 18:30.

Напомним, в феврале 2022 года трио NAEVVHНХАВВХ впервые на Урале исполнило экспериментальную оперу Василия Кандинского «Желтый звук», до этого она существовала только в виде либретто.