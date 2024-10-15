В Челябинске состоялся финальный концерт гастрольного тура Магнитогорской хоровой капеллы

На выступлении коллектива присутствовала общественный деятель Ирина Текслер

Большой гастрольный тур Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы «Южный Урал — Западной Сибири» закончился грандиозным концертом в Челябинске. В Концертном зале имени С. С. Прокофьева исполнили программу «Шедевры русской хоровой музыки». Хоровой капелле имени С. Г. Эйдинова 17 марта 2025 года исполнится 80 лет. С предстоящим юбилейным сезоном коллектив поздравила общественный деятель и учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».









«Мы очень любим этот коллектив, он знаменит не только на Южном Урале, но и далеко за его пределами. Везде коллектив ждут с огромным нетерпением, и везде собирается полный зал. 17 марта следующего года мы будем отмечать 80-летний юбилей этого замечательного коллектива. Он был создан в военные годы, когда наша страна так нуждалась в победе, когда Магнитка лила металл для снарядов, брони танков, оборонных предприятий. Именно тогда было принято решение о создании этого замечательного коллектива, потому что нам нужна была эмоциональная поддержка, энергия музыки. Я очень рада поздравить вас с 80 сезоном»,— сказала со сцены Ирина Текслер.

Общественный деятель поблагодарила капеллу за огромное количество различных проектов. Отдельно отметила «Поле славы» для молодежи. Коллектив, как сказала Ирина Текслер, получает все новых слушателей, в том числе молодых. За 80 лет капелла воспитала свою аудиторию, изысканного, искушенного и требовательного зрителя, который всегда приходит на концерты.









Затем учредитель Фонда 2020 вручила коллективу благодарственное письмо губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Уважаемые друзья, благодарю вас за добросовестный труд и значительный вклад в музыкальное искусство Южного Урала. 80 лет Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла бережно сохраняет основы и развивает уникальную школу хорового искусства Семена Григорьевича Эйдинова. Знакомит публику с шедеврами духовной музыки, русской и зарубежной классики, произведениями современных композиторов. Высочайшее мастерство исполнения, выверенный струй звучания и разнообразие тембровых красок принесли коллективу заслуженное признание в профессиональном сообществе и любовь слушателей по всей стране. Желаю артистам капеллы и ее художественному руководителю Надежде Федоровне Артемьевой крепкого здоровья, новых творческих высот и удачи во всех начинаниях»,— сказано в обращении главы региона.









Хорошая капелла с гастролями выступила в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмени и Тобольске. В программе «Шедевры русской хоровой музыки» представлены духовные и светские произведения Чайковского, Рахманинова, Свиридова и других великих композиторов.