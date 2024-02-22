Солиста челябинской оперы Николая Глазкова поздравили с двумя юбилеями

Ирина Текслер зачитала поздравительный адрес губернатора Челябинской области

Вечером 21 февраля зрители Челябинского театра оперы и балета увидели оперетту «Веселая вдова». После выступления состоялось чествование Николая Глазкова. Общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер зачитала поздравительный адрес от губернатора Челябинской области Алексея Текслера.





«Примите мои искренние поздравления с юбилеем! С Челябинским театром оперы и балета вас связывает 40 лет плодотворной работы. Прекрасный лирический тенор, великолепные сценические данные, природные актерские способности в сочетании с высокой профессиональной подготовкой позволяют вам долгие годы занимать ведущее место среди солистов оперной труппы. Публика и критики высоко ценят вашу уникальную исполнительскую манеру, которой присущи большой внутренний темперамент и тонкое чувство юмора. Важно, что ваши выступления зрители могут увидеть не только на сцене театра, но и различных фестивальных площадках, городских и областных мероприятиях, шефских концертах. Такая вовлеченность в социально значимую общественную работу заслуживает особенного уважения. Более 15 лет вы делитесь секретами мастерства со студентами Челябинского государственного института культуры, формируя достойную смену современным мастерам сцены. От всей души желаю вам творческих успехов и удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким»,— говорится в поздравлении главы региона.





Ирина Текслер отметила, что не ожидала, что Николаю Глазкову исполнилось 75 лет. Супруга губернатора отметила, что в солиста челябинской оперы невозможно не влюбится и невозможно его разлюбить. «Этот человек захватывает, обнимает и несет в своих потоках творческой энергии», сказала общественный деятель.

Поздравил Николая Глазкова и заместитель губернатора Вадим Евдокимов.





«Уважаемый Николай Григорьевич, позвольте поздравить вас с двумя прекрасными, красивыми датами. 16 февраля Николай Григорьевич отметил свой юбилей — 75 лет. Кто бы дал? Юн, артистичен, энергичен. Еще одна дата — 40 лет беззаветного служения Челябинскому театру оперы и балета имени Глинки. Столько позади разных ролей, образов, сцен, в которых вы плакали, радовались и даже умирали. Но не будем о грустном, будем о прекрасном. По-настоящему золотой голос Челябинской области, очень редкий лирический тенор. Творчество и служение театру отмечено народом, зрителем и государством. По-настоящему народный артист Российской Федерации»,— сказал со сцены Вадим Евдокимов.

Замгубернатора также отметил, что Николай Глазков много лет занимает активную гражданскую и общественную позицию. Он воспитывает молодых исполнителей, у него много учеников.





«Я желаю вам энергии, уральского неиссякаемого здоровья, благополучия, позитива. Мы гордимся вами, потому что вы гордость вокально-исполнительской труппы Челябинского государственного театра оперы и балеты. Вы пример, идеал для подражания. Спасибо вам, низкий поклон! Браво вам!»— заключил речь Вадим Евдокимов.

Николай Глазков родился в Челябинске 16 февраля 1949 года. Учился в Челябинском музыкальном училище и Челябинском институте культуры, ГИТИСе. Был солистом Челябинской государственной филармонии, работал в московском Камерном театре оперы им. Б. А. Покровского, стажировался в ГАБТе.

С 1985 года является ведущим мастером сцены, тенором Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки, педагогом. В 2008 году стал народным артистом Российской Федерации. В репертуаре Николая Глазкова более 30 оперных партий, старинные романсы, песни современных отечественных и зарубежных композиторов.