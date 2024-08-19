Юбилейный сезон в челябинском Молодежном театре открыли шекспировской комедией

На сцене — новые лица и уже знакомое южноуральцам прочтение классики

В этом году Молодежный театр Челябинска встречает свой юбилейный, 60-й сезон. Его девизом станет «Лучшее время — сейчас!». Открыть театральный год решили пьесой Уильяма нашего Шекспира. Как это было — в нашем фоторепортаже.

«Возможно ли сохранить честное имя в мире, полном грязи и презрения, сохранить веру в добро? Возможно ли жить среди насилия и погони за деньгами?» Такие вопросы поднимают челябинские артисты и вместе со зрителями смеются и плачут над ними в спектакле «Мера за меру». На подмостках Молодежного он идет уже четвертый год, но все так же с аншлагом.

«Шекспир пишет о царстве эгоизма, которое диктует правила игры. Режиссер Тимур Насиров не дает ответы на вопросы, но предлагает вместе шутить и смеяться над тем, с чем мы не способны совладать», — делятся в театре.

«Мера за меру» — переплетение нескольких судеб. Один из главных героев, герцог Винченцо, решает отойти от общественной и политической деятельности, чтобы понаблюдать за своим городом со стороны. В особенности — за наместником Анджело, славящимся строгостью и неподкупностью, но на деле оказывающимся порочным хитрецом, склоняющим женщину в безвыходной ситуации к близости.

В челябинском театре, как часто бывает, постановку осовременили: добавили героям модные луки в бежевых и черных тонах, подарили им кожанки и чокеры.

В этом году в спектакле появились и новые лица: на роль молодого дворянина Лючио ввели Максима Слепченкова — новичка в труппе Молодежного.

А следующие спектакли уже в предстоящие выходные — 24 и 25 августа проведут аудиопроменад по городу «От крепости к театру», в воскресенье также покажут детскую музыкальную сказку «Созвездие бродячих котов». Возрастное ограничение — 12+ и 6+ соответственно.