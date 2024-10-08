Коллектив «SOPRANO Турецкого» выступил в рамках юбилейного тура в Челябинске

Уникальной группе исполняется 15 лет

Вечер 7 октября в Челябинске выдался поистине красивым: в стенах «MTC LIVE холла» своими невероятными голосами, красотой и харизмой завораживали зрителей участницы знаменитого арт-коллектива SOPRANO народного артиста РФ Михаила Турецкого. В рамках тура, посвященного 15-летию группы, девушки исполнили любимые всеми хиты, арии из мюзиклов, романтические баллады и бодрящий джаз.

На каждом концерте восемь участниц коллектива создают особое настроение. Несмотря на то что репертуар в каждом городе один и тот же, исполняется он совершенно по-разному.

Атмосфера на концертах SOPRANO всегда особенная. Девушки сами кайфуют на сцене, что уж говорить о зрителях.

Уникальные голоса исполнительниц в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо делают каждую песню особенной.

Во время выступления они активно общаются не только друг с другом, но и с залом. Мужчины, конечно же, в восторге.

Общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер передала коллективу поздравительный адрес от губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Уже 15 лет уникальный проект народного артиста РФ Михаила Турецкого радует истинных ценителей музыки. За это время коллектив завоевал любовь и признание во всем мире, а каждая из его участниц покорила публику невероятным голосом и выразительной манерой исполнения. Отмечу также высочайший профессионализм команды проекта, которая обеспечивает организацию концертов и постановку музыкальных номеров, отвечает за хореографию, костюмы, качественный звук студийных записей и живых выступлений», — говорится в тексте поздравления.

Также Алексей Текслер пожелал коллективу еще долго радовать поклонников и воплощать все блестящие идеи на сцене.

Завершился концерт бурными и продолжительными аплодисментами.